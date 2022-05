Šiaulių ligoninė ruošiasi unikalioms skrandžio mažinimo operacijoms – pirmąsias atliks nemokamai

Iš mokymų Vokietijoje ir Čekijoje neseniai grįžusiam Endoskopijų padalinio koordinatoriui gydytojui endoskopuotojui chirurgui Justui Biručiui atliekant operacijas operacijoje dalyvaus ir asistuos ekspertas iš Vakarų Europos. Jau registruojami pacientai, pageidaujantys įveikti antsvorį šios operacijos pagalba.

Nutukimas – plintanti epidemija

Pirmieji keturi pacientai naujuoju endoskopinės plastikos metodu bus operuojami nemokamai. Pasaulyje sparčiai daugėja žmonių, turinčių antsvorį. O žmogaus svoris turi didelę įtaką žmogaus savijautai ir fiziniam aktyvumui. Akivaizdu, kad Ameriką ir Europą dėl fizinio aktyvumo stokos, kalorijų pertekliaus kankina nutukimo epidemija. Nutukimo problema didėja ir Lietuvoje.

„Antsvoris nėra tik estetikos klausimas. Arterinė hipertenzija, širdies ir kraujagyslių pažaida, aterosklerozė, cukrinis diabetas, miego sutrikimai, fizinio aktyvumo sumažėjimas, sąnarių pažaida – tai tik dalis ligų, kurios persekioja nutukusius asmenis. Gydytojas J. Birutis ypač akcentuoja antsvorio sukeliamą judėjimo negalią, dėl kurios žmogus nebenori judėti. Užsisuka užburtas ratas: nejudančiam daug sunkiau ir nereikalingus kilogramus numesti.

Pagalba – skrandžio mažinimas

Kai nutukimo nepavyksta atsikratyti tik mitybos korekcija, pagalbos ranką tiesia intervencinis gydymas. Jau daugelį metų pasaulyje yra labai populiarios įvairios skrandžio mažinimo operacijos, kurios padeda pacientui atsikratyti antsvorio. Svorio mažinimas padeda koreguoti ir lydinčias lėtines ligas: normalizuojasi kraujo spaudimas, tampa lengviau kontroliuojamas antro tipo cukrinis diabetas, sumažėja sąnarių apkrova.

Pirmiausia JAV, vėliau Europoje pradėta taikyti skrandžio mažinimo operacijų modifikacija – endoskopinė skrandžio plastika, kuri netrukus bus pradėta taikyti ir Respublikinėje Šiaulių ligoninėje. Tai yra visiškai nauja procedūra ne tik Lietuvoje, bet ir Baltijos šalyse. „Norime neatsilikti nuo Europos ir norime tai pradėti daryti pas mus“, – sako Diagnostikos centro Endoskopijų skyriaus koordinatorius Justas Birutis.

Pirmąsias aštuonias operacijas, kurių pusė bus atliekama Respublikinėje Šiaulių ligoninėje, o likusios – Klaipėdos Jūrininkų ligoninėje, atliks didžiulė specialistų komanda, kurioje dalyvaus specialiai šiai operacijai pasirengę endoskopuotojai Justas Birutis ir klaipėdietis Olegas Deduchovas bei jiems asistuojantis ekspertas iš Europos.

Operacija unikali tuo, kad į paciento skrandį patenkama per burną, neatliekant jokio pjūvio. Procedūra atliekama su anestezija, pacientas miega, nejausdamas jokio skausmo.

„Įlindus per burną siuvamas skrandis iš vidaus, sumažinant jo tūrį. Kai tūris sumažėja, žmogus greičiau pajunta sotumo jausmą, mažiau suvalgo ir svoris ima kristi. Ši endoskopinė intervencija yra saugi, lyginant su kitomis chirurginėmis operacijomis, komplikacijų skaičius mažiausias“, – paaiškina gydytojas iki dviejų valandų trunkančios operacijos eigą.

Po operacijos žmogus daug greičiau grįžta į savo įprastą veiklą. Kitą dieną po operacijos jis išleidžiamas namo, patariama tik dvi tris paras riboti aktyvų fizinį krūvį. Kartais pacientas jaučia diskomfortą, maudimą pilve ar pykinimą, kas per keletą dienų, vartojant skirtų vaistų, išnyksta.

Mokėsi iš profesionalų

Balandžio pabaigoje endoskopuotojas J. Birutis vyko į Hamburgą (Vokietija), kur mokėsi atlikti endoskopines skrandžio mažinimo operacijas. Buvo galimybė stebėti kaip jas atlieka ekspertai. Visas mokymasis vyko ilgai, dar specialistas vyks į Paryžių, kur bus galimybė papildomai stebėti operacijas.

Pirmos keturios endoskopinės skrandžio mažinimo operacijos pacientams bus atliekamos nemokamai, tad pacientai dėl endoskopinės skrandžio mažinimo operacijos jau šiuo metu gali kreiptis į gydytoją J. Birutį el. paštu [email protected]

Šioms operacijos atlikti ligoninė įsigijo naują medicinos įrangą: naują procesorių, endoskopą, monitorius, procesorių su naujomis galimybėmis ir funkcijomis, leidžiančiomis diagnozuoti tam tikras ligas. Procedūros bus saugesnės, nes intervencijų metu naudos ne orą, bet CO2 dujas, dėl kurių po intervencijų jaučiamas daug mažesnis diskomfortas, nes dujos labai greitai rezorbuojasi ir yra daug saugesnės.

Tarpinis variantas

Endoskopinė skrandžio mažinimo operacija – tarpinis variantas tarp chirurginių operacijų, kurių metu mažinamas skrandis. Šio endoskopinės intervencijos suteikia pacientui galimybę atsikratyti antsvorio racionalizuojant savo mitybos įpročius ir racioną.

Endoskopinės skrandžio mažinimo operacijos pasaulyje atliekamos aštuonerius metus. Remiantis jau atliktomis operacijomis ir jų rezultatais pastebėta, kad pacientai po operacijos netenka iki 20 proc. visos kūno masės.

„Mūsų atveju išoperavus pacientą, jei jis persigalvoja, lieka galimybė siūlus pašalinti ir pacientas grįžta prie ankstesnio savo gyvenimo“, – sako J. Birutis ir paaiškina, kad endoskopinės skrandžio plastikos metu sumažinamas skrandžio tūris, bet paviršiaus plotas išlaikomas.

Tuo pačiu nesutrikdoma ir visa žmogaus fiziologija: mikroelementų, fermentų gamyba. Priešingai nei klasikinės bariatrinės chirurginės operacijos, kada, suformuojant mažą skranduką, yra atjungiama dalis skrandžio, endoskopinės skrandžio sulankstymo procedūros metu išlaikoma virškinimo anatomija, kas po operacijos leidžia anksti diagnozuoti skrandžio patologinius pakitimus, onkologines ligas.

Be to pagal visas tarptautines rekomendacijas chirurginė operacija gali būti atliekama pacientams iki 65-erių metų. O šiai intervencijai nėra amžiaus cenzo, tereikia kad pacientas būtų pilnametis ir kad KMI būtų didesnis nei 30.

Padedami Italijos ir Didžiosios Britanijos specialistų endoskopuotojai įsisavino ir dar vieną procedūrą – be pjūvio, per burną į skrandį įterpti specialų, skrandžio tūrį užpildantį balioną, kuris taip pat naudojamas nutukimui gydyti. Balionas į paciento skrandį įvedamas specialiu endoskopu ir pripildomas skysčiu. Skrandyje šis balionas gali būti iki metų. Per tą laiką žmogus nuolat jaučia sotumo jausmą ir taip koreguojamas svoris. Pacientas galės rinktis, kokios procedūros nori – operacijos ar baliono intervencijos.

Būna pacientų, kurių kūno masės indeksas 50 ir daugiau. Jie gal ir nori bariatrinės skrandžio mažinimo operacijos, tačiau ji negalima dėl per didelės komplikacijų tikimybės bei techniškai apsunkinto patekimo į pilvo ertmę dėl kūno masės. Šiuo atveju ši operacija gali būti tarpinė stotelė. Pacientas po endoskopinės gastroplastikos netenka dalies kūno masės ir, pasiekęs tinkamą ribą, gali būti išoperuotas klasikiniu chirurginiu būdu.

Prireiks ir savo pastangų

Vien endoskopine skrandžio plastika įveikti antsvorio nepavyks. Anot J. Biručio, ši operacija – tai galimybė anksčiau pajausti sotumo jausmą, bet, be žmogaus pastangų, tinkami rezultatai nebus pasiekiami. Žmogus, skirdamas dėmesio mitybai, apgalvodamas ją ir racionalizuodamas, po truputį išmoks taisyklingai maitintis, o operacijos dėka pasiekti tikslų bus daug lengviau.

Ligoninėje yra visi reikiami specialistai, galintys teikti svorio reguliavimo paslaugas: Gastroenterologijos-endokrinologijos skyriuje, vadovaujamame labai didelį žinių bagažą turinčios gydytojos Gitanos Acutės, dirba puikių specialistų. Profesionali dietologė Kristina Kurganovienė ne tik sudarys mitybos planą, bet, kaip ir visa specialistų komanda, stebės pacientą po operacijos, domėsis jo svorio keitimosi rezultatais, savijauta.

„Atlikę šią procedūrą mes visi įsipareigojame pacientą stebėti ir ateityje, palaikyti jį nelengvame svorio metimo kelyje, konsultuoti, domėtis kaip jam sekasi laikytis rekomendacijų, kaip koreguojasi svoris“, – patikina unikalios operacijos pradininkas gydytojas endoskopuotojas J. Birutis.

Zita Katkienė, Respublikinė Šiaulių ligoninė