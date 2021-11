Kviečia skiepyti vaikus nuo gripo be dūrio – užteks papurkšti į nosį

Štai Kauno miesto poliklinika, kviesdama skiepytis nuo gripo, informuoja, kad 2–18 m. vaikams yra prieinama ir purškiamoji vakcina. Tiesa, tokia galimybė yra tik prie įstaigos prisirašiusiems pacientams.

„Kauno miesto poliklinikos padaliniuose 2–18 metų vaikai ir paaugliai gali būti skiepijami ir purškiamąja vakcina nuo gripo „Fluenz Tetra“. Tai keturvalentė vakcina (nosies purškalas), kai užtenka kelių įpurškimų į nosį. Ypač tinkama patiems mažiausiems pacientams – nereikia injekcijos, nejaučiamas skausmas ir diskomfortas!

Purškiamos vakcinos kaina 22,58 Eur. Vakcinacijos paslauga – 2,30 Eur.

Skiepijame tik prie Kauno miesto poliklinikos prisirašiusius pacientus! Dėl purškiamos vakcinos kreiptis į savo šeimos gydytoją“, – tokia informacija įstaiga pasidalino socialiniame tinkle.

Veikia efektyviau?

Kaip yra aiškinęs Nacionalinio vėžio instituto onkoimunologas dr. Marius Strioga, purškiamoji vakcina nuo gripo būtų dar geresnis pasirinkimas nei įprasta leidžiamoji.

„Kvėpavimo takų patogenams šiaip optimaliausios vakcinos būtų tos, kad antigenas būtų pristatomas per kvėpavimo takus. Nes, pasirodo, labai priklauso, per kur imuninė sistema atpažįsta tą patekusią informaciją apie priešą. Ir jei jis pateikiamas su vakcina per kvėpavimo takus, gleivinių nespecifinis imuninis atsakas indukuoja specifinį imuninį atsaką – antikūnų ir T limfocitų susidarymą, jie būna specifiškai labiau specifiškai nukreipti į gleivines“, – pasakojo jis „Žinių radijo“ eteryje.

Specialistas pabrėžė, kad jau seniai apie tai esama tyrimų ir vis gausėja duomenų, kad jei, pavyzdžiui, yra virškinamojo trakto virusai, geriau veiks peroralinė, t. y. geriama vakcina.

„Iš esmės, būtų gerai, kad vakcina į organizmą patektų tuo pačiu keliu, kuriuo patenka ir tikrasis sukėlėjas, nuo kurio tą vakciną taikome“, – sakė M. Strioga.

Kas gali skiepytis nemokamai

Portalas tv3.lt primena, kad nemokamai pasiskiepyti nuo gripo nemokamai gali būti skiepijami šioms rizikos grupėms priklausantys asmenys:

- nėščiosios (bet kuriuo nėštumo laikotarpiu);

- asmenys sergantys lėtinėmis ligomis nepriklausomai nuo jų amžiaus (taip pat ir vaikai);

- asmenys, gyvenantys socialinės slaugos ir globos įstaigose (taip pat ir vaikų globos įstaigose);

- sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojai (taip pat ir odontologai);

- asmenys nuo 65 m. amžiaus ir vyresni.