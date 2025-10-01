Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

„Žalgiris“ – „Monaco“ tiesiogiai: per pertrauką – dviženklis žalgiriečių pranašumas

2025-10-01 20:30 / šaltinis: tv3.lt
2025-10-01 20:30

Keletą mėnesių trukusi aukščiausio lygio klubinio krepšinio sausra – baigta. Lietuvos čempionas Kauno „Žalgiris“ trečiadienio vakarą startuoja Eurolygoje – išvykoje susitinka su „Monaco“ komanda.

Keletą mėnesių trukusi aukščiausio lygio klubinio krepšinio sausra – baigta. Lietuvos čempionas Kauno „Žalgiris" trečiadienio vakarą startuoja Eurolygoje – išvykoje susitinka su „Monaco" komanda.

Tiesiogiai rungtynes nuo 20:30 val. stebėkite per TV3 ir portale tv3.lt.

Eurolygos startas: „Monaco“ – Kauno „Žalgiris“
FOTOGALERIJA. Eurolygos startas: „Monaco“ – Kauno „Žalgiris“

Praėjusį sezoną, kurio metu komandai vadovavo Andrea Trinchieri, „Žalgiris“ užbaigė 13-oje vietoje reguliariajame sezone. Kauniečiai laimėjo 15, pralaimėjo – 19 kartų.

Treneris iš Italijos net ir po laimėto LKL sezono buvo atleistas, o prie šalies čempionų ekipos vairo stojo Tomas Masiulis, anksčiau darbavęsis dublerių komandoje ir Šarūno Jasikevičiaus trenerių štabe. Su Stambulo „Fenerbahče“ naujasis žalgiriečių strategas praėjusiame sezone tapo Eurolygos čempionu.

Tarpsezonio metu „Žalgirį“ papildė Nigelis Williamsas-Gossas, Maodo Lo, Mantas Rubštavičius, Dustinas Sleva, Ąžuolas Tubelis ir Mosesas Wrightas.

„Asmeniškai ambicija yra, kad komanda būtų pasiruošusi kiekvienoms rungtynėms, o tada galime šnekėti apie kažkokį rezultatą. Reikės žaisti pilna jėga ir išspausti iš žaidėjų maksimumą. Vienam gali atrodyti, kad žaisdamas 80 procentų atsiduoda maksimaliai ir tai yra didžiausias trenerio iššūkis“, – prieš sezoną kalbėjo treneris T. Masiulis.

LKL sezoną jau pradėjęs „Žalgiris“ startavo trimis pergalėmis per trejas rungtynes.

Pirma Eurolygos savaitė – iškart dviguba. Jau penktadienį „Žalgiris“ namuose priims Šaro vadovaujamą Stambulo „Fenerbahče“.

2025-10-01 12:25
Nori sugadinti sporto varžybas rodyk per tv3
Atsakyti
ALE KAIP ČIA GAUNAS???
ALE KAIP ČIA GAUNAS???
2025-10-01 10:05
NEEEEEEEEE, TIK NE PER TV 3, REKLAMOS, REKLAMOS, REKLAMOS, NESĄMONES, BELEKAIP NEĮDOMIAI KOMENTUOJANTYS KOMENTATORIAI....IR IŠVIS, KODĖL VISI NORMALŪS ČEMPAI, OLIMPIKAI TRANSLIUOJAMI PER ŠIĄ TV???? KUR ČIA VĖL KUR VELNIAS KORUPCIJĄ UŽUODĖ?????
Atsakyti
jo
jo
2025-10-01 20:28
Kas čia per komentatoriai šlebyzavotoriai... kur Rytis Kazlauskas, kur Robertas Petrauskas? Net kotletas Vaidas Čeponis ženkliai geriau komentuotų. TV3 eilinį kartą pasišiukšlino... Jau užtenka Vyną Dyzelį gėjaus balsu įgarsina, o dabar krepšinį darkys toliau...
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (23)
