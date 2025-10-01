„Žalgiris“ – „Monaco“ tiesiogiai: per pertrauką – dviženklis žalgiriečių pranašumas

Tiesiogiai rungtynes nuo 20:30 val. stebėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
Praėjusį sezoną, kurio metu komandai vadovavo Andrea Trinchieri, „Žalgiris“ užbaigė 13-oje vietoje reguliariajame sezone. Kauniečiai laimėjo 15, pralaimėjo – 19 kartų.
Treneris iš Italijos net ir po laimėto LKL sezono buvo atleistas, o prie šalies čempionų ekipos vairo stojo Tomas Masiulis, anksčiau darbavęsis dublerių komandoje ir Šarūno Jasikevičiaus trenerių štabe. Su Stambulo „Fenerbahče“ naujasis žalgiriečių strategas praėjusiame sezone tapo Eurolygos čempionu.
Tarpsezonio metu „Žalgirį“ papildė Nigelis Williamsas-Gossas, Maodo Lo, Mantas Rubštavičius, Dustinas Sleva, Ąžuolas Tubelis ir Mosesas Wrightas.
„Asmeniškai ambicija yra, kad komanda būtų pasiruošusi kiekvienoms rungtynėms, o tada galime šnekėti apie kažkokį rezultatą. Reikės žaisti pilna jėga ir išspausti iš žaidėjų maksimumą. Vienam gali atrodyti, kad žaisdamas 80 procentų atsiduoda maksimaliai ir tai yra didžiausias trenerio iššūkis“, – prieš sezoną kalbėjo treneris T. Masiulis.
LKL sezoną jau pradėjęs „Žalgiris“ startavo trimis pergalėmis per trejas rungtynes.
Pirma Eurolygos savaitė – iškart dviguba. Jau penktadienį „Žalgiris“ namuose priims Šaro vadovaujamą Stambulo „Fenerbahče“.
