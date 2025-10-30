„Žalgiris“ – ASVEL tiesiogiai: per pertrauką – įtikinantis kauniečių pranašumas

Rungtynių pradžia – 19:45 val., jas tiesiogiai žiūrėkite per TV3 ir portale tv3.lt.
Kauno „Žalgiris“ – Vilerbano ASVEL (Erikas Ovčarenko/ BNS nuotr.)
Kaip įprasta, prieš susitikimą – nuo 19:30 val. – žiūrovų lauks ir speciali Astos Žukaitės-Nalivaikienės vedama laida „GoŽalgiris“.
„Žalgirio“ krepšininkai su 5 pergalėmis ir 2 pralaimėjimais Eurolygoje užima antrąją vietą, nors tokį patį pergalių-pralaimėjimų balansą turi ir dar dvi komandos: „Crvena Zvezda“ ir „Panathinaikos“.
ASVEL situacija – priešinga. Prancūzijos klubas yra laimėjęs 2 kartus per 7 rungtynes.
Nors Vilerbano klubas nėra priskiriamas prie Eurolygos favoritų, „Žalgiriui“ dažnai pridaro problemų. ASVEL laimėjo keturias pastarąsias tarpusavio dvikovas, Kaune laimėję ir gruodžio 20-ąją (78:72).
„Blogiausia, ką galime padaryti – dar galvoti apie buvusias rungtynes su „Virtus“. Turime padaryti analizę, pažiūrėti, kas buvo gerai, kas – blogai, bet dabar tai yra istorija. Turime žiūrėti į kitas rungtynes, nes jos dabar yra svarbiausios. Negalvoti per toli į priekį, negalvoti per toli atgal. Kitos rungtynės mums yra svarbiausios“, – prieš susitikimą teigė T. Masiulis.
Pastaruoju metu netyla kalbos, jog po šio sezono ASVEL gali nelikti Eurolygoje. Skelbiama ir apie klubo finansinius neatitikimus, ir apie norą jungtis prie kuriamo „NBA Europe“ projekto.
Šaltinis:
tv3.lt
