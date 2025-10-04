„Žalgirio“ pažymiai: fanastiškas gynėjų tandemas ir svarbiu metu iššovęs kapitonas

Žalgiriečiai praktiškai visas rungtynes buvo priekyje, bet mačo pabaigoje Šarūno Jasikevičiaus vadovaujamas klubas priartėjo, o pergalę Kauno ekipa turėjo tiesiog išlupti varžovams iš rankų.
Portalas Krepsinis.net apžvelgė individualų žalgiriečių pasirodymą ir įvertino jį pažymiais.
Be įvertinimo liko tik Mantas Rubštavičius, kuris per savo atkarpą kažkuo per daug išsiskirti nesuspėjo.
#1 Nigelas Williamsas-Gossas (25 min., 20 tšk., 2 atk. kam., 2 rez. per., 1 per. kam., 23 naud. bal.). Įvertinimas – 10.
Tiek ramybės „Žalgirio“ žaidime nematėme jau seniai. Kauno klubas turi generolą ir jis nuo pat mačo pradžios laikė žaidimo vadžias savo rankose. N.Williamsas-Gossas puikiai atakavo krepšį iš vidutinės distancijos, o ir prasiveržimai stipriąja ranka tiesiog draskė varžovų gynybą. Žalgirietis nuostabiai skaitė situacijas ir per visą mačo nė karto nesuklydo. Gintis prieš W.Baldwiną buvo sunku, bet pastarasis ieškodavo išsikeitimų, o ne atakuodavo tiesioginį oponentą. Rungtynių pabaigoje N.Williamsas-Gossas parodė lyderystę ir rinko svarbius taškus.
#3 Sylvainas Francisco (24 min., 18 tšk., 1 atk. kam., 4 rez. per., 2 kld., 2 blk., 18 naud. bal.). Įvertinimas – 9.
Antroje mačo pusėje prancūzas vėl parodė savo stipriausias puses. Kur kas smagiau matyti S.Francisco lyderystę, kai visas žaidimas nėra statomas ant to. Faktas, kad gynėjas gali patraukti komandą individualiu talentu ir sunkiose situacijose tai veikia, bet tai nėra pats žaidimo pagrindas. S.Francisco susimetė svarbius tritaškius ir taip parodė, kad vis dar yra tas žmogus, kuris gali imtis iniciatyvos. Gynėjo kūryba vėl buvo tiesiog puiki ir įsiveržęs į baudos aikštelę jis dalijo perdavimus komandos aukštaūgiams, kurie tai vertė lengvais taškais.
#7 Mosesas Wrightas (24 min., 11 tšk., 4 atk. kam., 3 kld., 2 blk., 12 naud. bal.). Įvertinimas – 8.
Sprogstanti energija yra tai, ką M.Wrightas duos komandai ir žiūrėti į jį aikštėje yra vienas malonumas. Tai kokiu dėjimu M.Wrightas užbaigė pirmąją rungtynių pusę buvo tiesiog neįtikėtina. Amerikietis vėl solidžiai išnaudojo progas puolime ir kėlė grėsmę net ir toliau nuo krepšio. Antros rungtynės iš eilės, kai aukštaūgis pataikė tolimą metimą. Prie savojo krepšio nors išrašė pora blokų varžovams, bet su lanko saugojimu ar išsikeitimo gynyba problemų tikrai būta.
#8 Ignas Brazdeikis (8 min., 0 tšk., 1 per. kam., 3 kld., -3 naud. bal.). Įvertinimas – 1.
Deja, bet net po tokios pergalės yra ir neigiamų įvertinimų. I.Brazdeikio atkarpa buvo tokia prasta, kad netgi sunku kažką tokio prisiminti. Jo prarasti kamuoliai, pražanga varžovui atakuojant iš toli labai greitai leido sugrįžti į rungtynes „Fenerbahče“. Žalgiriečiui tokioje situacijoje svarbu pamiršti individualų pasirodymą ir tiesiog džiaugtis komandos pergale.
#10 Ąžuolas Tubelis (23 min., 8 tšk., 4 atk. kam., 2 rez. per., 9 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
Aukštaūgis prisistatė „Žalgirio“ arenoje Eurolygos mačui. Ą.Tubelis vėl išprovokavo svarbią pražangą bei pataikė du tolimus metimus. Tiesa, su tritaškiais buvo šiek tiek ir skubėjimo. Noro ir energijos Ą.Tubelio žaidime netrūko, tačiau gynyboje lengva nebuvo. Ypatingai išsikeitus prieš W.Baldwiną. Pastarasis tiesiog buvo per geras ir jo metimai iš trijų taškų zonos bei prasiveržimai tiesiog talžė Kauno klubo gynybą.
#12 Maodo Lo (19 min., 4 tšk., 3 atk. kam., 1 rez. per., 2 per. kam., 1 kld., 3 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Šiame mače labiausiai įsiminė greitos M.Lo rankos. Gynėjas puikiai spaudė kamuolį ir jo perimti kamuoliai virto greitomis žalgiriečių atakomis. Vokietis tikrai buvo solidus gynyboje, o ir puolime vaizdo negadino. Metimai iš trijų taškų zonos nesukrito, bet vėlgi tai žaidėjas, kurį atakų pabaigose norisi matyti su kamuoliu. Tiesiog norisi pasikartoti, kad matyti tokią Kauno ekipos gynėjų linija yra vienas malonumas.
#14 Dustinas Sleva (12 min., 4 tšk., 3 atk. kam., 1 per. kam., 1 kld., 1 naud. bal.). Įvertinimas – 5.
Puolėjas pradėjo rungtynes startiniame penkete ir daugiausiai gyveno iš to, ką jam sukūrė gynėjai. Aukštaūgius šįmet „Žalgiris“ suranda, tad šie tikrai yra pastebimi puolime. Gynyboje Kauno ekipa puikiai tvarkėsi su priekinės linijos žaidėjais ir mobili „Fenerbahče“ priekinė linija buvo praktiškai neutralizuota.
#15 Laurynas Birutis (12 min., 9 tšk., 3 atk. kam., 1 blk., 11 naud. bal.). Įvertnimas – 7.
Tokio L.Biručio vaidmens ir žaidimo norisi labiausiai. Trumpos atkarpos, per kurias aukštaūgis išnaudojamas „2 prieš 2“ . Kauno komandos gynėjai puikiai nugabena kamuolį arčiau krepšio, o ten jau gana solidžiai tvarkėsi L.Birutis. Užsibaigimas šįkart nešlubavo, o ir prie savojo krepšio L.Birutis per savo atkarpą pasyvia „2 prieš 2“ gynyba atrodė tvarkingai.
#51 Arnas Butkevičius (19 min., 3 tšk., 4 atk. kam., 3 rez. per., 7 naud. bal.). Įvertinimas – 7.
A.Butkevičius į aikštę buvo metamas tam, kad dusintų W.Baldwiną. Vis tik „Fenerbahče“ neleido W.Baldwinui atakuoti paties A.Butkevičiaus, o ieškojo išsikeitimų. Žalgirietis gerai ėjo į pagalbas ir atsidurdavo tinkamu laiku tinkamose pozicijose. Prie to pridėkime vieną svarbiausių rungtynių metimų ir turime tikrai neblogas A.Butkevičiaus rungtynes.
#91 Deividas Sirvydis (5 min., 0 tšk., -2 naud. bal.). Įvertinimas – 2.
Deja, bet D.Sirvydis ir toliau neįsibėgėja. Žalgirietis vėl gavo trumpą atkarpą, bet per ją prametė savo pirmuosius metimus ir turėjo gana ribotą vaidmenį. Belieka ir toliau į D.Sirvydį žvelgti kaip į rezervą ir laukti, kada pagaliau vėl pasipils taiklūs metimai.
#92 Edgaras Ulanovas (24 min., 7 tšk., 4 atk. kam., 4 rez. per., 12 naud. bal.). Įvertinimas – 8.
Kapitonas vėl žydi. Trys kėliniai nebuvo kažkuo ypatingi ir būtume kalbėję apie geriausiu atveju vidutinį E.Ulanovo pasirodymą, bet svarbiausiu metu kaunietis tarė savo žodį. Išprovokuota pražanga atakuojant iš trijų taškų zonos, vėliau išprovokuota pražanga atkovojus kamuolį ir galiausiai pataikytas bene svarbiausias rungtynių tritaškis. Visi šie trys momentai buvo gyvybiškai svarbiu metu ir labai stipriai prisidėjo prie to, kad Kaune krito Eurolygos čempionai.
Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!