Įspūdingą pasirodymą Europos lygoje surengęs vartininkas: „Turėjau išpildyti pažadą merginai“

Po rungtynių, duodamas interviu, B. Ozeras atvirai prisipažino, kad dvikovos išvakarėse buvo davęs pažadą savo merginai.
„Prieš rungtynes pažadėjau savo merginai, kad nepraleisiu nė vieno įvarčio. Ji juokais sakė, jog amžinybę nesu užbaigęs rungtynių be praleisto įvarčio, – pasakojo vartininkas. – Nesitikėjau, kad bus taip sunku, bet galiausiai pavyko išsaugoti vartus. Net neįsivaizduoju, kaip man tai pavyko.“
Per rungtynes „Lille“ vartininkas turėjo net tris kartus gelbėti komandą varžovams atakuojant nuo 11 m. žymos. Jis komandą du kartus gelbėjo po Artemo Dovbyko smūgių, o trečią – po Mathiaso Soule bandymo.
Po paskutinio epizodo B. Ozeras neslėpė geros nuotaikos.
„Jei būtų buvęs ketvirtas baudinys, gal būčiau jį irgi atmušęs... Svarbiausia – trys taškai komandai. Tai didesnė vertė nei trys atremti baudiniai.“
Puikus B. Ozero pasirodymas leido „Lille“ komandai išlaikyti nepriekaištingą startą Europos lygoje.
