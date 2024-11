„Žalgirio“ gynyba Paryžiuje vaisių neatnešė – TJ Shortsas siautėjo, o Walkeris – vėl blankus

Tiago Splitterio auklėtinių pergalė lėmė, kad paryžiečiai turnyrinėje lentelėje susilygino su kauniečiais.

A. Trinchieri ekipa gynyboje išsiskyrė perimtais kamuoliais (11 per. kam.), kai tuo tarpu varžovų ekipa perėmė vos – 2.

Tačiau kaip ir įprasta paryžiečiai žaidė greitai, o tikru X faktoriumi tapo puolėjas Collinas Malcolmas, pelnęs 17 taškų. Tai – 27-erių krepšininko rezultatyvumo rekordas Eurolygos kovose.

Naudingiausias Europos taurės praėjusio sezono krepšininkas TJ Shortsas ir vėl buvo tikras komandos lyderis. Įžaidėjas pelnė 21 tašką (6/11 dvit, 2/3 trit.) ir atliko 6 rezultatyvius perdavimus (24 naud.).

Sėkmingiau antrojoje Eurolygos dvikovoje žaidė „Žalgirio“ ekipos naujokas Lonnie Walkeris, pelnęs 8 taškus, tačiau amerikietis liko tuščias naudingumo balų skalėje (0 naud.). Gynėjas pataikė tik 2/7 dvitaškių, taip pat atliko 2 klaidas.

Lonnie Walker IV and his first EuroLeague bucket🏀



Here his first points with @bczalgiris 👀#EveryGameMatters pic.twitter.com/8pHaKrXR7F