„Žalgirį“ palikęs Cavanaugh keliasi į Turkiją

Oficialiai paskelbta, kad 29 metų 206 cm ūgio amerikietis pasirašė vienerių metų sutartį su Stambulo „Bahčešehir“ klubu.

Šiemet FIBA Europos taurėje ketinanti dalyvauti ekipa pasikvietė du žinomus legionierius – Ankaros „Turk Telekom“ garbę gynusius Axelį Bouteille bei Tony Taylorą. Taip pat išsaugojo spindėjusį Jerry Boutsiele.

✅ Tyler Cavanaugh, Bahçeşehir Koleji'nde!



🤝🏻 Son olarak Zalgiris'de forma giyen ABD’li uzun forvetle 2023-2024 sezonu için anlaşma sağladık.



🙋🏻‍♂️ Welcome to our family, Tyler !



❤💙 #FlyHighTogether pic.twitter.com/mU0az9MP52