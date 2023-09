Ypatingas Federerio atsisveikinimas su ištikimiausiais gerbėjais: pakvietė 280 fanų į kruizą

Šį balandį R. Federeris informavo klubo narius, jog rugsėjį planuoja kartu su jais susitikti, kad sirgaliai turėtų laiko susiplanuoti laisvesnį savaitgalį. Tiesa, jis tada fanams nepranešė, kad plaukios su jais laivu. Tai jie sužinojo tik atvykę prie ežero Liucernoje (Šveicarija).

R. Federeris savo pažadą ištesėjo – 280 ištikimiausių jo gerbėjų iš Europos šalių, JAV, Australijos, Brazilijos, Indijos ir Japonijos susirinko laive ir galėjo akis į akį pabendrauti su savo numylėtiniu.

Kruizo detalės nuo visuomenės ilgą laiką buvo slepiamos – apie tai žinojo tik pakviesti sirgaliai, R. Federeris ir dar keletas žmonių. Per visus ankstesnius fanų susitikimus su R. Federeriu galiojo viena „auksinė“ taisyklė – mobilūs telefonai turėjo būti išjungti.

Vos tik sirgaliai pateko į laivą, kiekvienas iš jų gavo po kepurėlę su R. Federerio parašu. Po kiek laiko į laivą įlipo ir pats tenisininkas su tėvais. Iš pradžių tenisininkas atsakė į keletą klausimų, tada fotografavosi su kiekvienu gerbėju ir kalbėjo su jais akis į akį.

