Ypatingame vakare Kaune – dramatiška Lietuvos pergalė prieš Sakartvelą paskutinę sekundę

Ketvirtajame kėlinyje Lietuva išbarstė visą pranašumą – po Thadduso McFaddeno tritaškio rezultatas tapo lygus – 102:102. Pergalingą metimą aidint sirenai pataikė Tomas Dimša. Gynėjas pataisė netikslų Igno Brazdeikio metimą.

Per ketvirtąjį kėlinį Sakartvelas pelnė net 37 taškus.

Lietuviai iš viso prametė 11 baudų iš 25. Kevirtajame kėlinyje po du baudos metimus prametė Jonas Valančiūnas, Rokas Jokubaitis ir Eimantas Bendžius.

This is our starting point guard distributing assists left and right 🫡#LTUbasketball #mesuzlietuva pic.twitter.com/ZaXhU4pbRc

REKLAMA