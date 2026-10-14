Yabusele patyrė sirgalių išpuolius Belgrade: skundžiasi, kad situacija ignoruojama

Graikijos ekipa išvykoje 72:55 įveikė „Partizan“ ir iškovojo penktąją pergalę iš tiek pat galimų. G.Yabusele per 20 minučių pelnė 7 taškus, atkovojo 5 kamuolius ir atliko 3 rezultatyvius perdavimus.
Po susitikimo prancūzas tikino, kad priešiška atmosfera jo negąsdina, tačiau sirgalių elgesys peržengė ribas.
„Yra kaip yra. Niekada nevengiu tokios atmosferos. Esu žaidėjas, kuris į tai žiūri teigiamai. Kai mėgsti varžytis, žaisti arenoje, kurioje prieš tave nusiteikę 15 tūkstančių žmonių, yra puikus dalykas. Man tai patinka, tuo mėgaujuosi. Tokia atmosfera man visiškai netrukdo“, – sakė G.Yabusele.
Vis dėlto puolėjas atskleidė, kad paliekant aikštę situacija tapo gerokai nemalonesnė.
„Vienintelis dalykas, kurį noriu pasakyti, yra tai, kad man išeinant iš aikštės jie pradėjo mėtyti į mane įvairius daiktus ir spjaudyti į veidą. Bet ką galiu pasakyti? Yra kaip yra. Problema ta, kad visi apie tai žino, tačiau niekas nieko nedaro. Niekas nieko nedaro. Bet mes laimėjome ir tai svarbiausia“, – kalbėjo prancūzas.
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