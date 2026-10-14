Istorija sukurta – „Olympiacos“ iškovojo pergalę panaikinę 28 taškų deficitą

Ispanijos ekipa namie po pratęsimo neatsilaikė prieš Pirėjo „Olympiacos“ (4/1) – 97:102 (31:17, 28:17, 12:25, 19:31, 7:12).
Šeimininkai dominavo pirmoje mačo pusėje, o aukščiausiame taške jų persvara pasiekė 28 taškus (62:34). Net ir tai ramaus gyvenimo negarantavo – persvara perpus sumenko iki trečiojo kėlinio pabaigos (74:61).
Lemiamo ketvirčio pradžioje OLY liko be vyriausiojo trenerio – po techninės pražangos išvarytas Georgios Bartzokas.
Tai graikų nesustabdė – likus pustrečios minutės Nikola Milutinovas persvėrė rezultatą (84:83). Tuomet aikštėje užvirė itin lygi kova, likus žaisti šešias sekundes T.J.Shortsas lygino rezultatą (90:90) ir mačas persikėlė į pratęsimą.
Papildomoje atkarpoje taip pat netrūko įtampos, nesužaidus nė dviejų minučių techninę pražangą užsidirbo Kostas Papanikolaou. Vis dėlto graikai paveržė iniciatyvą, Evanas Fournier baudų metimais pelnė šimtąjį svečių tašką (100:95).
Abi komandos dar spėjo apsikeisti baudų metimais, o pergalė liko Pirėjo ekipai.
„Olympiacos“ pakartojo didžiausią visų laikų sugrįžimą Eurolygoje – iš 28 taškų deficito atsitiesti anksčiau buvo pavykę tik Gdynės „Asseco Prokom“, kurie taip nubaudė Sienos „Montepaschi“.
Įspūdingą sugrįžimą organizavo buvusią savo komandą baudęs Jeanas Montero – 30 minučių, 26 taškai (7/9 dvitaškių, 1/3 tritaškių, 9/10 baudų metimų), 5 atkovoti kamuoliai, 2 rezultatyvūs perdavimai, 11 išprovokuotų pražangų, viena paties nuobauda, 3 klaidos ir 35 naudingumo balai.
OLY sugrįžo tritaškius mesdami vos 27 procentų taiklumu (7/26), bet kovą dėl kamuolių laimėjo net 47:32.
Titulo gynėjai dvigubą savaitę baigs Barselonoje, „Valencia“ namie priims Tel Avivo „Maccabi“.
„Olympiacos“: Jeanas Montero 26 (7/9 dvitaškių, 5 atk. kam., 11 išpr. praž., 35 naud. bal.), Evanas Fournier 23 (2/8 tritaškių, 4 rez. perd., 4 klaidos), Aleksandras Vezenkovas 14 (1/5 tritaškių, 7 atk. kam.), Mbaye Ndiaye 11, Kostas Papanikolaou 9 (7 atk. kam.).
„Valencia“: Nikola Mirotičius 19 (2/7 tritaškių), T.J.Shortsas 16 (5 rez. perd.), Kameronas Tayloras 15, Armoni Brooksas 14 (4/10 tritaškių), Nate'as Reuversas 13 (5/5 dvitaškių).
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