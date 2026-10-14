Apribotas Valančiūnas: sunkios ir klampios rungtynės

8 taškai, 10 atkovotų kamuolių – taip baigėsi centro pasirodymas, bet dalį indėlio jis surinko jau mačo pabaigoje.
„Nepavyko rungtynės, sunkios, labai klampios. Labai sudėtingai atrodėme“, – pripažino jis.
– Kas jums asmeniškai buvo taip sunku prieš „Fenerbahče“ komandą, kurios priekinė grandis nėra įspūdinga?
– Jie protingai žaidė, prisitaikė savo stipriąsias puses prie mūsų silpnųjų. Tiek puolime, tiek gynyboje išnaudojo savo ginklus.
– Kodėl nepavyko atlaikyti varžovų spurto po pertraukos?
– Jie pataikė, geriau žaidė, ne dėl to, kad nenorėjome. Jie susimetė ir lengvus, ir sunkius metimus.
– Ar yra progreso, žaidžiant be Williamso-Gosso?
– Sabenas grįžta, jis irgi įžaidėjas, diriguoja mūsų puolimui. Reikia įsivažiuoti, tai tik pirma savaitė su juo, reikia susistyguoti, sunkiai sekasi. Momentais pasimetame, momentais neturime stabilumo.
– Kas svarbiausia po tokios nesėkmės?
– Reikia pažiūrėti video, kur galime būti geresni, nes tikrai galime, turime kur tobulėti.
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