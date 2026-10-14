Stenionis ir Gebenas svariai prisidėjo prie pergalės FIBA Europos taurėje

Lietuvio klubas išvykoje 91:76 (25:15, 17:19, 26:18, 23:24) nugalėjo Ostendės „Coretec“ (1/1).
Starto penkete pasirodęs D.Stenionis per 20 minučių surinko 12 taškų (2/3 dvitaškių, 2/3 tritaškių, 2/2 baudų metimų), atkovotą, 3 perimtus ir prarastą kamuolį, 2 rezultatyvius perdavimus, 4 pražangas bei 15 naudingumo balų.
M.Gebeno indėlis – 17 minučių, 8 taškai (4/7 dvitaškių), 8 atkovoti kamuoliai, rezultatyvus perdavimas, 2 pražangos ir 14 naudingumo balų.
Lietuvių komandai 22 taškus pelnė Macas McClungas (3/5 tritaškių, 4 klaidos), 12 – Andžejus Pluta, 10 – Nikola Maričius (4/4 dvitaškių). Šeimininkams 15 taškų surinko Jakobi Heady, 13 – Adamas Milleris (3/5 tritaškių), 10 – Moussa Sylla (7 atk. kam.).
Kitame ture FIATC susitiks su Zelionos Guros „Zastal“ (1/0).
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