7 idėjos, ką nuveikti lauke šį rudenį

1. Leiskitės į žygį dar neatrastu pažintiniu taku
Kada paskutinį kartą lankėtės vietoje, kurioje dar niekada nebuvote? Lietuvoje gausu pažintinių takų, kuriems aplankyti pakanka vos kelių valandų.
Rudenį miško takus nukloja spalvingi lapai, o pažįstami kraštovaizdžiai įgauna visai kitokį vaizdą. Nebūtina planuoti ilgo žygio, pradžiai pakaks 5-10 kilometrų maršruto. Dar įdomiau, jei pakeliui rasite apžvalgos bokštą, pažintinių stendų ar kitų lankytinų objektų.
2. Išsiruoškite į vakarinį žygį stebėti žvaigždžių
Trumpėjančios dienos turi vieną privalumą – norint pasigrožėti žvaigždėtu dangumi, nebereikia laukti vėlyvos nakties.
Giedrą vakarą pasirinkite vietą toliau nuo miesto šviesų ir leiskitės į trumpą pasivaikščiojimą. Norint atpažinti žvaigždynus, galima pasitelkti telefono programėles, tačiau kartais pakanka tiesiog pakelti akis į dangų.
3. Surenkite rudenišką pikniką gamtoje
Kas pasakė, kad piknikų sezonas baigiasi kartu su vasara? Termosas karštos arbatos, mėgstami užkandžiai ir šiltas pledas – tiek gali pakakti jaukiam rudens savaitgaliui.
Išsirinkite vietą parke, miško poilsiavietėje ar prie ežero. O kad piknikas būtų aktyvesnis, iki pasirinktos vietos keliaukite pėsčiomis. Taip paprastą pasivaikščiojimą suderinsite su jaukiu poilsiu gamtoje.
4. Išbandykite rudens fotomedžioklę
Rudenį net įprastas pasivaikščiojimas gali tapti kūrybiniu iššūkiu. Prieš išeidami susigalvokite penkis dalykus, kuriuos turėsite nufotografuoti. Tai gali būti ryškiausias rudens lapas, gražiausias atspindys baloje, neįprastas medis, įdomi miesto detalė ar rudeniškiausias kraštovaizdis.
Jeigu keliaujate su draugais ar šeima, surenkite nedidelį konkursą – kas užfiksuos originaliausią kadrą? Profesionalaus fotoaparato neprireiks, pakaks telefono.
5. Atraskite dar nepažintą savo miesto rajoną
Ar tikrai pažįstate miestą, kuriame gyvenate? Dažnai keliaujame tomis pačiomis gatvėmis, nors visai netoliese gali slėptis dar neatrastos vietos.
Šį savaitgalį pabandykite tapti turistais savo mieste. Pasirinkite mažiau pažįstamą rajoną, pasidomėkite jo istorija ir susiplanuokite pasivaikščiojimą. Galbūt atrasite jaukų parką, neįprastą pastatą ar gražią apžvalgos vietą.
6. Praleiskite rudenišką vakarą prie laužo
Vėsus rudens vakaras, spragsinti ugnis, karšta arbata ir pokalbiai su artimaisiais – kartais geram savaitgaliui daugiau nieko nereikia.
Pakvieskite draugus ar šeimos narius į gamtą, pasiimkite užkandžių ir šiltų drabužių. Galite išsikepti zefyrų ar tiesiog pabendrauti prie ugnies. Norėdami daugiau pajudėti, vakarą prie laužo derinkite su trumpu žygiu. Tik nepamirškite, kad laužus galima kurti tik tam skirtose ir leidžiamose vietose.
7. Leiskitės į rudenišką dviračių išvyką
Nors dviračių sezoną daugelis užbaigia kartu su vasara, vėsesni orai dar nereiškia, kad dviratį būtina padėti iki pavasario. Pasirinkite trumpesnį maršrutą miesto dviračių takais ar užmiestyje, o pakeliui suplanuokite kelis sustojimus – apžvalgos aikštelėje, parke ar jaukioje kavinėje.
Svarbiausia pasirūpinti šiltesne apranga, matomumu kelyje ir atsižvelgti į tos dienos oro sąlygas.
Aktyviam laisvalaikiui nereikia laukti vasaros
Rugsėjo pabaigoje Vilniuje vykęs „Toyota Ėjimas“ priminė, kad judėjimas gali būti ne tik fizinis aktyvumas, bet ir proga atrasti naujas vietas, susitikti su artimaisiais ar tiesiog pakeisti kasdienę aplinką.
Nors didieji ėjimo renginiai jau baigėsi, tai nereiškia, kad turime mažiau judėti. Ruduo taip pat turi ką pasiūlyti – tereikia išsirinkti patinkančią veiklą, šilčiau apsirengti ir išeiti iš namų.
Sporto projektas bendrai finansuojamas Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto lėšomis.
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