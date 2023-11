„Warriors“ blogiukas Draymondas Greenas išvarytas iš rungtynių: įvykių seka buvo neįprasta

Klivlando komandai Caris LeVertas pelnė 22 taškus, Donovanas Mitchellas įmetė 21, o Darius Garlandas ir Evanas Mobley pridėjo po 19.

Pralaimėjusiems Stephenas Curry įmetė 30 taškų.

Rungtynių nebaigė Draymondas Greenas, kuris trečiajame ketvirtyje išvytas iš aikštės.

Draymond Green was ejected after getting chippy with the Cavs 😳 pic.twitter.com/1EsjrpQhwi