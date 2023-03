Viltingai nusiteikęs Maksvytis: „Imame šitą negražią pergalę ir einame toliau“

Jie pelnė atitinkamai 14 ir 9 taškus bei buvo tarp trijų rezultatyviausių žalgiriečių. Po rungtynių „Žalgirio“ strategas Kazys Maksvytis pasidžiaugė tiek naujokų pasirodymais, tiek susigrąžintu solidumu gynyboje. „Kaip kalbėjome prieš rungtynes, vertiname tai kaip vieną iš atkrintamųjų mačų. Patenkintas tuo, kaip kontroliavome jas savo gynybos dėka.

Tas susikaustymas kažkiek trukdė mums puolime, ypatingai matėsi, kiek prametėme baudų metimų, tai būtų gerokai palengvinę mūsų puolimą, be abejo, ir tritaškių tik tris įmetėme.

Džiaugiuosi, kad grąžinome savo seną veidą, gynyboje prisikabinti galima tik prie atšokusių kamuolių, kurių varžovai paėmė 15, o visa kita buvo neblogai. Pasiimsime tą sunkią, negražią pergalę ir žengsime į sekančias rungtynes“, – teigė strategas.

– Susikaustymas ir pramesti metimai ateina dėl rungtynių svarbos?

– Žinote, yra keli būdai, vienas – nieko nesakyti, apsimesti, kad tai yra eilinės rungtynės, važiuojame toliau, bet mes pasirinkome, kalėme į galvas, kad svarbios rungtynėms ir ruošėmės joms. Labai sunku čia laimėti Berlyne prieš ALBA su tokiu nestandartiniu savo krepšiniu. Čia ir grandai krenta ir krenta daug taškų. Manau, kad iš streso, bet mes bandėme jį sukelti, kad žaidėjai nebūtų abejingi.

– Vienas planų ir buvo numušti rungtynių tempą bei nesivelti į greitą ALBA krepšinį?

– Taip, po pirmos pusės šnekėjome, kad 14 ir 13 per kėlinius jų pelnytų taškų ir lėtas tempas mums yra gerai. Be abejo, jie patys greiti puolime, bet ne tokie geri gynyboje, tad norėjosi ir patiems užbėgti, bet kai pradedi per dažnai bėgti, jie atviroje aikštelėje labai gerai jaučiasi. Manau, kad šiandien visai neblogai pavyko jų greitą puolimą kontroliuoti.

– Vienintelis nepatikęs dalykas tikrai buvo jų atkovoti kamuoliai puolime?

– Taip, jau prieš tai minėjau, 15 atkovotų kamuolių yra didelis skaičius, vien pirmoje pusėje buvo aštuoni. Buvo ir tolimų atšokusių kamuolių, nereikia kaltinti vien didelių žmonių, visi penki turėjome imti ir su šituo galėjome geriau susitvarkyti.

– Achille Polonara buvo labai ryškus, kiek esate patenkinti jo pasirodymu?

– Gerai, tokiose rungtynėse devyni taškai, devyni atkovoti kamuoliai, trys – perimti. Įnešė patirties, prasižengė, kai reikėjo, nepraleido taškų. Kažkiek ir pats nusiramino, įmetė tritaškį, paėmė kelis atkovotus kamuolius ir davė mums savo patirtį, tai, ko mums reikia tokiu sunkiu laikotarpiu.

– Kas leido Isaiah Taylorui iš naujo įsibėgėti ketvirtajame kėlinyje?

– Jis vis dar įeidinėja į ritmą. Gynėmės gerai, bet pradėjome strigti puolime, ieškojome žaidėjų, kurie šiek tiek palengvintų puolimą ir Isaiah buvo vienas iš tų pasirinkimų, kurį metėme į aikštelę. Pirmoje pusėje priekaištavome, kad susikeitimo situacijose jis lengvai nusimesdavo kamuolį ir mėgindavo žaisti per aukštaūgį, antroje pusėje labiau žaidė pats sau, jis tai turi, nėra lengva sustabdyti jį dėl turimo greičio. Jo energija mums buvo labai padėjo.

– Atvyko daug „Žalgirio“ gerbėjų, koks jausmas žaisti tokioje atmosferoje?

– Jau ne pirmą kartojuosi, kad labai smagu žaisti tiek „Žalgirio“ arenoje, kurioje žaisime po dviejų dienų, tiek išvykoje. Manau, kad esame viena iš gausiausiai fanus renkančių komandų išvykose. Suvažiuoja lietuviai, vietiniai, gyvenantys, iš Jungtinės Karalystės, iš kitur. Kai turi tokį gerbėjų užnugarį, nereikia papildomai užsivesti.

– Prieš ASVEL laukia panašus mačas, ką reikia daryti, kad nuo žaidėjų nukristų įtampa ir puolimas būtų sklandesnis?

– Manau, kad kažkiek įtampa jau nusiėmė po šitų rungtynių. Ką daryti, tai nieko naujo išradinėti nereikia. Reikia būti pasiruošusiems, tas toks sunkus, negražus krepšinis mums atneša pergales. Gal norisi lengvesnės duonos su lengvesniais metimais ar ne taip sunkiai dirbant gynyboje, bet reikia prisiversti sunkiai dirbti ir toliau rodyti tą žaidimą, kuris mums atneša pergales.

– Pastarosiomis dienomis su komanda nėra Tautvydo Sabonio, kiek tai apsunkina darbus?

– Tautvydas padeda mums, bet dėl šeimyninių aplinkybių kol kas nevažiuoja su mumis į išvykas. Jis padeda atlikti visą juodą darbą, mums reikia tik susikontroliuoti tai pačiose rungtynėse.