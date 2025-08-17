Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Futbolas > Anglija „Premier“ lygą

Viktoro Gyokereso ilga asmeninė serija baigėsi debiutinėse rungtynėse „Arsenal“ gretose

2025-08-17 23:58 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-17 23:58

Vikroeo Gyokereso debiutas „Arsenal“ gretose prisvilo – nutrūko ilga puolėjo serija.

Viktoras Gyokeresas | Scanpix nuotr.

Vikroeo Gyokereso debiutas „Arsenal“ gretose prisvilo – nutrūko ilga puolėjo serija.

0

V. Gyokeresas šį savaitgalį užbaigė įspūdingą asmeninę seriją – puolėjas pirmą kartą nuo 2023 metų balandžio neatliko nė vieno smūgio. Pastarąjį kartą V. Gyokeresui tai nutiko dar atstovaujant „Coventry City“ – prieš „Blackburn Rovers“ „Championship“ pirmenybėse.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Nuo tada futbolininkas nepertraukiamai smūgiavo į vartus 69 rungtynes iš eilės – tiek žaisdamas „Coventry“, tiek vėliau ir Lisabonos „Sporting“ gretose. Tačiau dvikovoje su „Manchester United“ švedas neturėjo jokių progų pratęsti šią seriją.

Priminsime, kad į „Arsenal“ V. Gyokeresas atvyko šią vasarą. Jis Londono klubui kainavo 66 milijonus eurų.

