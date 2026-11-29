Pradėsiu nuo Deivido Česnauskio, kuris viena koja jau buvo Šiauliuose. Derybos buvo gerokai pažengusios, bet kažkurioje vietoje Deivido ir šiauliečių norai išsiskyrė. Dėl ko? Darykime prielaidą, kad sąlygos, pinigėliai ir panašūs reikalai.
Įdomiausia tai, kad pats nutaręs likti „TransINVEST“, Deividas netruko įkalbėti tą patį padaryti ir Marių Stankevičių. Tai, suprask, kad šiauliečiai negavo Deivido, o „TransINVEST“ išsaugojo ir Deividą, ir Marių.
Kad jau prakalbau apie Šiaulius, tai dar truputį juose ir pabūsiu. Negavę Deivido, šiauliečiai akis nukreipė į Telšius. Tiksliau – į Andrių Lipskį, be kurio aš asmeniškai jau sunkiai įsivaizduoju „Džiugą“.
Yra tik viena mažytė problemėlė – Andrius dar turi sutartį su savo gimtojo miesto klubu. Šiauliečiai svarsto galimybę ją išpirkti. O tai kur tada Dovydas Lastauskas, paklausite jūs? Atsakysiu, nedvejokit. Sezoną vyriausiojo trenerio pareigose užbaigęs Dovydas svarstomas kitoms pareigoms. Kokioms? Gal panašioms, ką veikė, pavyzdžiui, „Sūduvoje“.
Dabar apie Xabi. Nors Lietuvoje labai šalta, geriausias šio sezono TOPlygos futbolininkas Xabi Auzmendi su Vilniaus „Žalgiriu“ kalbasi jau nebe apie orą. Derybos pažengusios, nors rankomis, kiek suprantu, dar nesukirsta.
Žmonės kalba, kad jeigu Xabi su žalgiriečiais nesusitartų, greičiausiai jis iškeliautų į Aziją. Ar tie žmonės kartais negeria kavos su Xabi agentu, aš nežinau. Bet jūs juk irgi suprantate, kad prieš pasirašant sutartį visai neblogai turėti kokią nors Aziją kišenėje, ane?
Ir pabaigai – apie Giedrių Klevinską. Vos metelius pabuvęs „Žalgiryje“, Giedrius grįžta į „Hegelmann“. Ten, kur ir užsiaugino savo, kaip sporto direktoriaus, vardą.
Tik va vieno dalyko aš nelabai suprantu. Man visada atrodė, kad vienas svarbiausių sporto direktoriaus darbų yra išrinkti komandai trenerį. Tai „Hegelmann“ klube šį klausimą veikiausiai spręs ne Giedrius, o naujieji šeimininkai iš Ukrainos. Nors.. „Žalgiryje“ dėl trenerio Giedrius irgi nesprendė. Tai bent jau prie šito iš naujo pratintis nereikės. Tiesa, gali būti, kad Giedriaus naujosios pareigos skambės dar rimčiau nei sporto direktorius.
Šiam kartui tiek,
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