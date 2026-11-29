Kaip praneša Lenkijos televizija „TVP Info“ ir Ukrainos naujienų agentūra UNN, incidentas įvyko trečiadienio vakarą 26-ojo maršruto tramvajuje. V. Lialikovas po treniruotės važiavo namo. Beveik tuščiame vagone buvo vos penki ar šeši keleiviai.
Sportininkas savo didelę kuprinę padėjo ant tuščios priešais buvusios sėdynės. Į tramvajų įlipusi moteris netrukus pradėjo jį įžeidinėti. Pasak Ukrainos žiniasklaidos, keleivę galėjo suerzinti ukrainietiški simboliai ant 23-ejų vyro striukės. Iš pradžių moteris numetė kuprinę ant grindų, aiškindama, kad galbūt kas nors norės atsisėsti. V. Lialikovas nesiginčijo, pakėlė savo daiktus, tačiau konfliktas tuo nesibaigė. Pasak sportininko, moteris ir toliau jį užgauliojo dėl tautybės.
„Ji iškart mane pastebėjo ir pradėjo sakyti: „O, k***, ką, tu ukrainietis?“ – prisiminė V. Lialikovas.
A woman on a Warsaw tram attacked Ukrainian MMA fighter Vitalii Lialikov over his nationality—hitting him on the head and spitting at him. The athlete showed massive restraint, didn't hit back, and caught it on video. Bystanders did nothing. https://t.co/5njw6mGbX7— NewsWave (@DropzaxBuzz) November 26, 2026
Po kelių minučių keleivė vėl priėjo prie ukrainiečio, tačiau šįkart ėmė jį spardyti ir smogė į galvą. Sportininkas nesudavė atgal ir tik paklausė, kodėl ji taip elgiasi.
Tuo metu tramvajaus vairuotojas ir kiti keleiviai į incidentą nereagavo – tik tyliai stebėjo, kas vyksta. Pasak V. Lialikovo, niekas net nepabandė sudrausminti užpuolikės.
Moteris toliau šaukė įžeidžiančius žodžius, liepė ukrainiečiui grįžti į savo šalį ir pareiškė, kad „Lenkija skirta tik lenkams“. Jai kelis kartus pabandžius spjauti į sportininką, šis pradėjo filmuoti incidentą telefonu. Tai, kaip teigiama, dar labiau įsiutino užpuolikę. Moteris išlipo Bemovo stotelėje. Ten pat išlipo ir V. Lialikovas, tačiau užpuolikė net ir palikusi tramvajų toliau jį įžeidinėjo. Galiausiai abu pasuko skirtingais keliais.
„Sąmoningai pasirinkau neatsakyti jėga. Man, kaip vyrui, pakelti ranką prieš moterį yra nepriimtina, tačiau tai, kas įvyko, jau peržengė visas ribas“, – sakė ukrainietis.
V. Lialikovas yra profesionalus MMA kovotojas, kilęs iš Donecko srities. 2017 metais, po Donecko okupacijos, jis persikėlė į Zaporižią, kur tęsė sportinę veiklą. Lenkijoje sportininkas gyvena beveik metus ir treniruojasi Varšuvos „Ares Fight Club“ klube, kuriame vyksta MMA, bokso, kikbokso ir braziliškojo džiudžitsu treniruotės. Ukrainietis teigė, kad tai buvo pirmas toks incidentas jo gyvenime. Nepaisant patirto užpuolimo, jis nusprendė nesikreipti į policiją. Pasak sportininko, įvykis nutiko vėlai vakare, todėl jis abejojo, ar pranešimas duotų kokių nors rezultatų.
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