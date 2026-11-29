Rugsėjį A. Carukijanas dar kartą įrodė savo pretenzijas į titulą, kai „UFC 331“ turnyre pirmajame raunde nokautavo Mauricio Ruffy. Atrodė, kad ši pergalė galutinai užtikrino jam pirmojo pretendento statusą, tačiau situacija vėl gali pasikeisti.
Spalį A. Volkanovskis apgynė UFC puslengvio svorio kategorijos čempiono titulą, antrajame raunde techniniu nokautu įveikęs Movsarą Evloevą. Po pergalės australas pareiškė norintis dar kartą išbandyti jėgas kovoje dėl lengvo svorio kategorijos diržo. UFC vadovas Dana White'as šią idėją įvertino palankiai, o tai galėtų dar kartą atidėti A. Carukijano svajonę.
Vis dėlto su „MMA Fighting“ žurnalistu Mike'u Hecku kalbėjęs A. Carukijanas buvo įsitikinęs, kad pirmas eilėje vis tiek yra jis.
„Ne, tai visiška nesąmonė. Kita mano kova bus dėl UFC čempiono diržo lengvo svorio kategorijoje. Nežinau, gal jie nori surengti kovą kitoje svorio kategorijoje ar kažką panašaus, bet lengvo svorio kategorijoje kitas pretendentas į titulą esu aš. Jei Justinas Gaethje nori kovoti su Volkanovskiu, jis turėtų atsisakyti diržo. Aš esu pirmasis pretendentas, o UFC man pasakė, kad kovosiu dėl diržo. Nemanau, kad jie pasielgs kitaip“, – teigė kovotojas.
Šiuo metu UFC lengvo svorio kategorijos čempiono Justino Gaethje ateitis taip pat neaiški. Po pergalės istoriniame UFC Baltųjų rūmų turnyre amerikietis dar nekovojo ir atvirai svarsto apie karjeros pabaigą. J. Gaethje yra sakęs, kad sprendimą priims artimiausiu metu, tačiau A. Carukijanas abejoja, ar čempionas sugrįš į narvą.
„Nemanau, kad Justinas Gaethje dar kovos. Jei būčiau jo vietoje, tiesiog atsisakyčiau čempiono diržo. Nors galbūt jam pasiūlys tiek pinigų, kad jis sutiks sugrįžti. Man asmeniškai kova su Justinu būtų puikus variantas, nes jei įveiksi ką nors kitą, žmonės galės sakyti: „Jis neįveikė Justino, kuris buvo čempionas.“ Idealus scenarijus – nugalėti Justiną Gaethje ir tada ginti titulą“, – kalbėjo A. Carukijanas.
A. Carukijanui nesvarbu, kas stotų priešais jį – svarbiausia, kad ant kortos būtų čempiono diržas.
„Atvirai kalbant, man nesvarbu, kas bus mano varžovas. Jei kovosime dėl diržo, skirtumo nėra – Volkanovskis, Paddy Pimblettas, Ilia Topuria ar Gaethje. Aš ten eisiu ir pasiimsiu savo titulą. Dėl to neabejoju“, – užtikrino kovotojas.
A. Carukijanas jau dėlioja ir ambicingus 2027 metų planus. Jis tikisi dėl UFC čempiono diržo kovoti kovą arba balandį, o vėliau per vasarą surengti pirmąją titulo gynybą.
„Tikriausiai ta kova vyks kovą arba balandį. Dar niekas nepatvirtinta. Iškovosiu titulą kovą ar balandį – nesvarbu, kurią dieną. Vasarą jį ginsiu ir galbūt dar kartą kovosiu metų pabaigoje. Tai būtų idealūs metai. Dar norėčiau surengti 10–12 kovų RAF turnyruose. Tai būtų geriausi metai, per kuriuos uždirbčiau daug pinigų“, – savo planais dalijosi A. Carukijanas.
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