Šeštadienio tarpusavio komandų rungtynėse tokiu pat skirtumu, 7:1 pergalę šventė Liepojos komanda.
Sekmadienio dvikovoje vilniečiai kur kas atkakliau priešinosi varžovams, įnirtingai gynėsi, tačiau užsidirbę 26 baudos minutes, rungtynių pabaigoje pavargo.
Liepojos klubas atliko 45 metimus į vartų plotą, Vilniaus komanda atsakė 24 metimais.
Nugalėtojų gretose Šarūnas Baltrūnas vieninteliu savo smūgiu pelnė įvartį, Simonas Valivonis 3 kartus atakavo vartus, blokavo 3 varžovų smūgius, atliko jėgos veiksmą ir gavo 2 baudos min., o Ignas Kaupaitis nežaidė.
Gruodžio 2 dieną, trečiadienį, nuo 19.30 val. Vilniaus klubas Elektrėnuose stos į kovą prieš vietos „Energiją“.
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