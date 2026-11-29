Moterų 7,5 km sprintą laimėjo švedė Elvira Oeberg (21:05.6 min., 1 baudos ratas). Jai tai buvo antra pergalė iš eilės šiame sezone. E. Oeberg vos 1.5 sek. aplenkė prancūzę Justine Braisaz-Bouchet (1 baudos ratas) ir 6.4 sek. – karjeros rekordą pagerinusią lenkę Kamilą Zuk (0). Lenkė anksčiau pasaulio taurės etapuose nebuvo pakilusi aukščiau 6-os vietos.
Will we see a one-two for Elvira Oeberg? 🇸🇪 The Swede is leading the sprint and could be back on the podium following her victory in the individual. #biathlon https://t.co/itiH9oLBYKREKLAMAREKLAMA— International Biathlon Union (@biathlonworld) November 29, 2026
Lietuvai šį kartą atstovavo vienintelė Lidija Barauskienė, likusi 91-a (+3:26.1, 3) tarp 101 dalyvės.
Bendroje pasaulio taurės įskaitoje pirmaujanti E. Oeberg turi 180 taškų. Už jos rikiuojasi prancūzė Oceane Michelon (110) bei norvegė Marthe Johansen (100). Lietuvės taškų dar neturi.
Antrasis pasaulio taurės etapas gruodžio 4-6 d. vyks Austrijoje.
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