Viena didžiausių karjeros pergalių: Mykolas Alekna pirmą kartą laimėjo „Deimantinės lygos“ finalą

Vyrų disko metimo finale vieną iš trūkstamų titulų iškovojo pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna. Jis geriausiu bandymu diską nusviedė 68,89 metro ir iškovojo taurę bei 30 tūkst. JAV dolerių prizą.
Lietuvis lyderiu tapo jau po pirmo bandymo ir niekam neužleido šios pozicijos. Antrą vietą iškovojo dabartinis Europos čempionas slovėnas Kristjanas Čehas (67,18), o trečias buvo dabartinis olimpinis čempionas jamaikietis Roje Stona (67,06).
Tuo pačiu metu vyko ir moterų disko metimo rungtis, kur 5-ą kartą iš eilės „Deimantinės lygos“ čempione tapo amerikietė Valarie Allman (69,18).
Vyrų disko metimo rezultatai:
Finale turėjo dalyvauti britas Lawrence‘as Okoye, bet jis praėjusią savaitę varžybas Briuselyje (Belgija) baigė patyręs traumą ir atsisakė vykti į Ciurichą. Tai duris į finalą atvėrė R. Stonai, kuris reguliarų sezoną baigė 7-as.
Ciuriche nepamatėme Briuselio etapo laimėtojo jamaikiečio Ralfordo Mullingso. Jis praleido beveik visą „Deimantinės lygos“ sezoną, o vienintelės pergalės jam buvo per maža – iki R. Stonos R. Mullingsui pritrūko 1 tšk.
Varžybų Ciuriche rekordas jau 25 metus priklauso Mykolo tėvui Virgilijui (71,12).
V. Alekna „Deimantinės lygos“ finalą laimėjo 2011 m., o Andrius Gudžius tai padarė 2017 m. Pernai ir užpernai čia triumfavo M. Denny, kuris ketvirtadienį bandė tapti vos antru disko metiku po Piotro Malachowskio, triumfavusiu 3 metus iš eilės.
Disko metikai finale dalinosi 57,5 tūkst. JAV dolerių prizinį fondą.
M. Alekna triumfavo su 68,89 m rezultatu.
K. Čehas liko 2-as (67,18). M. Alekna - čempionas!
Titulo neapgynęs M. Denny - 4-as (66,62). Liko tik K. Čeho ir M. Aleknos metimai.
D. Stahlis užėmė 5-ą vietą (66,47).
H. Janssenas finalą baigė 6-as (66,37).
R. Stona paskutiniu metimu pakilo į trečią vietą - 67,06 m.
V. Allman 5-us metus iš eilės tapo „Deimantinės lygos“ čempione (69,18).
J van Klinken paskutiniu bandymu išplėšė antrą vietą (67,15) ir su geriausiu savo sezono rezultatu aplenkė Y. Perez (66,08).
M. Aleknos 5-as metimas buvo labai nesėkmingas ir lietuvis išėjo iš sektoriaus.
M. Denny aplenkė D. Stahlį ir susigrąžino trečią vietą (66,62).
K. Čehas šoktelėjo į 2-ą poziciją - 67,18 m.
Po 5 bandymų moterų varžybose pirmauja V. Allman (69,18). Antra lieka Y. Perez (66,08), trečia - šiek tiek rezultatą pagerinusi J. van Klinken (65,65).
M. Aleknai 4-as bandymas nepavyko. Lietuvis vis dar daugiau nei 2 m lenkia visus varžovus.
K. Čehas trumpam pakilo į 4-ą vietą (66,27), bet čia pat jį į 5-ą poziciją nustūmė H. Janssenas (66.37).
V. Allman diską nusviedė 69,18 m ir dar labiau įsitvirtino pirmoje vietoje.
Įpusėjus finalui M. Alekna (68,89) įtikinamai lenkia D. Stahlį (66,47) ir M. Denny (66,44). Moterų varžybose lydere tapo V. Allman (67,18), antra rikiuojasi Y. Perez (66,08), trečia - J. van Klinken (65,36).
Mykolas Alekna dar pagerino rezultatą - 68,89 m!
K. Čehas kol kas paskutinis - 6-as (64,67).
D. Stahlis šoktelėjo į antrą poziciją - 66,47 m.
M. Aleknos antras metimas buvo nesėkmingas - diskas kliudė tinklą.
M. Alekna ruošiasi antram metimui.
K. Čehas su D. Stahliu vis dar lieka be įskaitytų metimų.
Moterų varžybose į pirmą vietą pakilo sezono lyderė V. Allman (66,12), į antrą - Y. Perez (66,08).
R. Stona kyla į trečią vietą - 66,15 m.
M. Alekna naujasis lyderis - 68,29 m.
M. Alekna žengia į sektorių.
K. Čehas sektoriuje irgi neišsilaikė.
Titulą ginantis M. Denny diską nusviedė 66,44 m.
D. Stahlis atliko neblogą metimą, bet neišsilaikė sektoriuje.
H. Jansseno startas vidutiniškas - 63,19 m.
Į sektorių jau žengia vyrai.
Moterys pirmuosius bandymus jau atliko. Ten kol kas lyderiauja olandė Jorinde van Klinken (65,36), nežymiai lenkianti kroatę Sandrą Elkasevič (65,10).
Vienu metu rengiamos tiek moterų, tiek vyrų disko metimo varžybos, todėl finalas kiek užsitęs.
