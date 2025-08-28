Kalendorius
  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
TV3 naujienos > Sportas

Viena didžiausių karjeros pergalių: Mykolas Alekna pirmą kartą laimėjo „Deimantinės lygos“ finalą

2025-08-28 19:47 / šaltinis: Sportas.lt
2025-08-28 19:47

Ciuriche (Šveicarija) ketvirtadienį finišavo 2025 m. „Deimantinės lygos“ lengvosios atletikos varžybų sezonas.

Mykolas Alekna | „Stop“ kadras

Ciuriche (Šveicarija) ketvirtadienį finišavo 2025 m. „Deimantinės lygos“ lengvosios atletikos varžybų sezonas.

6

Vyrų disko metimo finale vieną iš trūkstamų titulų iškovojo pasaulio rekordininkas Mykolas Alekna. Jis geriausiu bandymu diską nusviedė 68,89 metro ir iškovojo taurę bei 30 tūkst. JAV dolerių prizą.

Lietuvis lyderiu tapo jau po pirmo bandymo ir niekam neužleido šios pozicijos. Antrą vietą iškovojo dabartinis Europos čempionas slovėnas Kristjanas Čehas (67,18), o trečias buvo dabartinis olimpinis čempionas jamaikietis Roje Stona (67,06).

Tuo pačiu metu vyko ir moterų disko metimo rungtis, kur 5-ą kartą iš eilės „Deimantinės lygos“ čempione tapo amerikietė Valarie Allman (69,18).

Vyrų disko metimo rezultatai:

Finale turėjo dalyvauti britas Lawrence‘as Okoye, bet jis praėjusią savaitę varžybas Briuselyje (Belgija) baigė patyręs traumą ir atsisakė vykti į Ciurichą. Tai duris į finalą atvėrė R. Stonai, kuris reguliarų sezoną baigė 7-as.

Ciuriche nepamatėme Briuselio etapo laimėtojo jamaikiečio Ralfordo Mullingso. Jis praleido beveik visą „Deimantinės lygos“ sezoną, o vienintelės pergalės jam buvo per maža – iki R. Stonos R. Mullingsui pritrūko 1 tšk.

Varžybų Ciuriche rekordas jau 25 metus priklauso Mykolo tėvui Virgilijui (71,12).

V. Alekna „Deimantinės lygos“ finalą laimėjo 2011 m., o Andrius Gudžius tai padarė 2017 m. Pernai ir užpernai čia triumfavo M. Denny, kuris ketvirtadienį bandė tapti vos antru disko metiku po Piotro Malachowskio, triumfavusiu 3 metus iš eilės.

Disko metikai finale dalinosi 57,5 tūkst. JAV dolerių prizinį fondą.

Vyrų disko metimas Ciuriche
Atnaujinta 19:49

M. Alekna triumfavo su 68,89 m rezultatu.

Atnaujinta 19:47

K. Čehas liko 2-as (67,18). M. Alekna - čempionas!

Atnaujinta 19:47

Titulo neapgynęs M. Denny - 4-as (66,62). Liko tik K. Čeho ir M. Aleknos metimai.

Atnaujinta 19:46

D. Stahlis užėmė 5-ą vietą (66,47).

Atnaujinta 19:45

H. Janssenas finalą baigė 6-as (66,37).

Atnaujinta 19:44

R. Stona paskutiniu metimu pakilo į trečią vietą - 67,06 m.

Atnaujinta 19:42

V. Allman 5-us metus iš eilės tapo „Deimantinės lygos“ čempione (69,18).

Atnaujinta 19:41

J van Klinken paskutiniu bandymu išplėšė antrą vietą (67,15) ir su geriausiu savo sezono rezultatu aplenkė Y. Perez (66,08).

Atnaujinta 19:35

M. Aleknos 5-as metimas buvo labai nesėkmingas ir lietuvis išėjo iš sektoriaus.

Atnaujinta 19:33

M. Denny aplenkė D. Stahlį ir susigrąžino trečią vietą (66,62).

Atnaujinta 19:30

K. Čehas šoktelėjo į 2-ą poziciją - 67,18 m.

Atnaujinta 19:29

Po 5 bandymų moterų varžybose pirmauja V. Allman (69,18). Antra lieka Y. Perez (66,08), trečia - šiek tiek rezultatą pagerinusi J. van Klinken (65,65).

Atnaujinta 19:22

M. Aleknai 4-as bandymas nepavyko. Lietuvis vis dar daugiau nei 2 m lenkia visus varžovus.

Atnaujinta 19:19

K. Čehas trumpam pakilo į 4-ą vietą (66,27), bet čia pat jį į 5-ą poziciją nustūmė H. Janssenas (66.37).

Atnaujinta 19:16

V. Allman diską nusviedė 69,18 m ir dar labiau įsitvirtino pirmoje vietoje.

Atnaujinta 19:09

Įpusėjus finalui M. Alekna (68,89) įtikinamai lenkia D. Stahlį (66,47) ir M. Denny (66,44). Moterų varžybose lydere tapo V. Allman (67,18), antra rikiuojasi Y. Perez (66,08), trečia - J. van Klinken (65,36).

Atnaujinta 19:07

Mykolas Alekna dar pagerino rezultatą - 68,89 m!

Atnaujinta 19:06

K. Čehas kol kas paskutinis - 6-as (64,67).

Atnaujinta 19:04

D. Stahlis šoktelėjo į antrą poziciją - 66,47 m.

Atnaujinta 18:54

M. Aleknos antras metimas buvo nesėkmingas - diskas kliudė tinklą.

Atnaujinta 18:54

M. Alekna ruošiasi antram metimui.

Atnaujinta 18:54

K. Čehas su D. Stahliu vis dar lieka be įskaitytų metimų.

Atnaujinta 18:50

Moterų varžybose į pirmą vietą pakilo sezono lyderė V. Allman (66,12), į antrą - Y. Perez (66,08).

Atnaujinta 18:44

R. Stona kyla į trečią vietą - 66,15 m.

Atnaujinta 18:43

M. Alekna naujasis lyderis - 68,29 m.

Atnaujinta 18:42

M. Alekna žengia į sektorių.

Atnaujinta 18:42

K. Čehas sektoriuje irgi neišsilaikė.

Atnaujinta 18:41

Titulą ginantis M. Denny diską nusviedė 66,44 m.

Atnaujinta 18:41

D. Stahlis atliko neblogą metimą, bet neišsilaikė sektoriuje.

Atnaujinta 18:40

H. Jansseno startas vidutiniškas - 63,19 m.

Atnaujinta 18:39

Į sektorių jau žengia vyrai.

Atnaujinta 18:39

Moterys pirmuosius bandymus jau atliko. Ten kol kas lyderiauja olandė Jorinde van Klinken (65,36), nežymiai lenkianti kroatę Sandrą Elkasevič (65,10).

Atnaujinta 18:34

Vienu metu rengiamos tiek moterų, tiek vyrų disko metimo varžybos, todėl finalas kiek užsitęs.

Žiūrėk VISAS Europos vyrų krepšinio čempionato rungtynes TIK per Go3!

Valio valio!
Valio valio!
2025-08-28 20:28
Mykolas Alekna – Lietuvos deimantas
Atsakyti
Skaityti visus komentarus (6)
