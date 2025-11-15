 
Kalendorius
Lapkričio 15 d., šeštadienis
Vilnius +4°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Naujausia apklausa: smuko visuomenės pasitikėjimas Ruginienės Vyriausybe

2025-11-15 11:45 / šaltinis: ELTA
2025-11-15 11:45

Naujausių apklausų duomenimis, rudens pradžioje 4 ir 3 procentiniais punktais išaugo visuomenės pasitikėjimas „Sodra“ ir Lietuvos kariuomene, tačiau mažėjo pasitikinčių premjerės Ingos Ruginienės vadovaujamu Ministrų kabinetu dalis. Pasitikėjimas šiuo institutu sumenko 3 procentiniais punktais, rodo naujausia apklausa.

Inga Ruginienė (nuotr. facebook.com)

Naujausių apklausų duomenimis, rudens pradžioje 4 ir 3 procentiniais punktais išaugo visuomenės pasitikėjimas „Sodra“ ir Lietuvos kariuomene, tačiau mažėjo pasitikinčių premjerės Ingos Ruginienės vadovaujamu Ministrų kabinetu dalis. Pasitikėjimas šiuo institutu sumenko 3 procentiniais punktais, rodo naujausia apklausa.

REKLAMA
1

Šių metų spalio 16–28 dienomis ELTA užsakymu rinkos ir viešosios nuomonės tyrimo kompanija „Baltijos tyrimai“ teiravosi Lietuvos gyventojų, ar šie pasitiki įvairiais šalies institutais.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Kaip ir ankstesnėse apklausose, daugiausia gyventojų pasitikėjimo sulaukė ir toliau sąrašo viršuje išliko policija, kariuomenė ir Bažnyčia.

REKLAMA
REKLAMA

Policija pasitiki 72 proc. apklaustųjų, nepasitiki 24 proc. Nežymiai nuo jos atsilieka kariuomenė ir Bažnyčia. Pasitikėjimą šiomis institucijomis deklaruoja atitinkamai 70 proc. ir 67 proc. gyventojų, o nepasitiki 24 proc. ir 25 proc. apklaustųjų.

REKLAMA

Ketvirtoje pozicijoje – „Sodra“. Ja pasikliauja 63 proc. gyventojų, o dar 27 proc. nepasitiki. Daugiau nei pusė apklaustųjų taip pat pasitiki savivaldybėmis ir Prezidentūra.

Atitinkamai šiomis institucijomis pasitiki 57 proc. ir 56 proc. gyventojų, o nepasitiki  35 proc. ir 38 proc. asmenų.

Toliau sąraše rikiuojasi institucijos, kuriomis visuomenė labiau nepasitiki nei pasitiki. Tai – Lietuvos žiniasklaida (42 proc. pasitiki ir 53 proc. nepasitiki), teismais (41 proc. pasitiki ir 47 proc. nepasitiki), Vyriausybe (33 proc. pasitiki ir 61 proc. nepasitiki) bei Seimu (27 proc. pasitiki ir 67 proc. nepasitiki). 

REKLAMA
REKLAMA

Kaip rodo apklausos rezultatai, visuomenės pasitikėjimas Ministrų kabinetu, palyginti su ankstesne apklausa, sumažėjo 3 procentiniais punktais – nuo 36 proc. Iki 33 proc.

Atlikto tyrimo metu asmeninio interviu būdu buvo apklausta 1 019 Lietuvos gyventojų (18 metų ir vyresnių), apklausa vyko 112 atrankos taškų. 

Apklaustųjų sudėtis atitinka 18 metų ir vyresnių Lietuvos gyventojų sudėtį pagal lytį, amžių, tautybę, gyvenvietės tipą. 

Tyrimų rezultatų paklaida iki 3,1 proc.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų