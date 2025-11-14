Rugininienė nori pervadinti vaiko priežiūros atostogas: paskelbtas konkursas

Teikti siūlymus dėl naujo pavadinimo bus galima iki šių metų gruodžio 14 dienos, pranešė Vyriausybės kanceliarija.
Apie tai, kad siekiama išrinkti naują pavadinimą, I. Ruginienė pranešė trečiadienį. Ministrė pirmininkė teigė, kad laikotarpis, kurio metu vienas iš tėvų prižiūri mažylį, – tai ne atostogos, o didelis darbas.
„Kalbant apie šeimos politikos stiprinimą, norėčiau pažymėti, kad vaiko priežiūra nėra atostogos. Bent jau taip supranta daugelis iš mūsų ir mano komanda supranta. (...) Atostogų pavadinimas turėtų keistis į kitą, labiau priimtiną pavadinimą, ir jeigu atsirastų, kas pasiūlytų pavadinimo keitimą, mielą tą pakeitimą padarytume per Darbo kodeksą“, – trečiadienį žurnalistams kalbėjo I. Ruginienė.
Ji taip pat pažymėjo, kad, stiprinant šeimos politiką, valstybė turi užtikrinti vaikus auginančioms šeimoms paramą.
Pagal šiuo metu galiojantį Darbo kodeksą Lietuvoje gyvenančioms šeimoms suteikiamos vaiko priežiūros atostogos, iki kol vaikui sueina 3 metai. Jomis gali pasinaudoti motina, tėvas, seneliai ar kiti giminaičiai, faktiškai auginantys vaiką, arba globėjas.
Šių atostogų metu darbdavys privalo išsaugoti darbo vietą. Išmokos vaiko priežiūros atostogose esančiam vienam iš tėvų, giminaičiui ar globėjui mokamos „Sodros“ biudžeto, daugiausia iki kol vaikui sukanka 2 metai.
Natai galim VADINTI-LAIKAS VAIKO PRIEŽIŪRAI,METAS,LAIKOTARPIS...