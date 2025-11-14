 
Kalendorius
Lapkričio 14 d., penktadienis
Vilnius +9°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška
Naujausios
Karas Ukrainoje
Lietuva
Verslas
Užsienis
Gyvenimas
Sportas
Video
Žmonės
Automanas

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
3
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Lietuva > Aktualijos

Inga Ruginienė išvyko į Estiją: aptars kontrabandinių balionų grėsmes

2025-11-14 06:13 / šaltinis: ELTA
2025-11-14 06:13

Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė penktadienį pradeda darbo vizitą Estijos sostinėje Taline, kur susitiks su šalies premjeru Kristenu Michalu. 

Inga Ruginienė (nuotr. BNS) (nuotr. Roberto Riabovo)

Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė penktadienį pradeda darbo vizitą Estijos sostinėje Taline, kur susitiks su šalies premjeru Kristenu Michalu. 

REKLAMA
3
REKLAMA
REKLAMA

Vizito metu politikai turėtų aptarti regiono saugumo ir gynybos, bendradarbiavimo hibridinių grėsmių kontekste klausimus, įskaitant į Lietuvą iš Baltarusijos vis įskrendančius kontrabandinius balionus.

REKLAMA

BNS skelbė, kad dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, Lietuvai teko kelis kartus stabdyti oro uostų darbą.

Šalies vadovai tai vadina Baltarusijos hibridine ataka, organizuojama ne be autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimo žinios. Tokius Minsko veiksmus pasmerkė ES vadovės, palaikymą Lietuvai išreiškė NATO.

REKLAMA
REKLAMA

Reaguodama į civilinei aviacijai kylančią grėsmę, Vyriausybė su tam tikromis išimtimis mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Šis sprendimas galioja iki lapkričio 30-osios, po to Ministrų kabinetas spręs dėl uždarymo pratęsimo.

Susitikimo metu taip pat bus kalbama apie pažangą įgyvendinant regioninius infrastruktūros projektus, paramą Ukrainai bei kitas aktualias temas.

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Po atskiro premjerų pokalbio numatytas bendras Lietuvos ir Estijos Vyriausybių vadovų bei jų vadovaujamų delegacijų susitikimas, spaudos konferencija. 

I. Ruginienė penktadienį taip pat lankysis Lietuvos ambasadoje Estijoje, teiks interviu Estijos žiniasklaidai

Tai – pirmasis I. Ruginienės darbo vizitas Estijoje, jai pradėjus vadovauti Ministrų kabinetui. 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų