Inga Ruginienė išvyko į Estiją: aptars kontrabandinių balionų grėsmes

Vizito metu politikai turėtų aptarti regiono saugumo ir gynybos, bendradarbiavimo hibridinių grėsmių kontekste klausimus, įskaitant į Lietuvą iš Baltarusijos vis įskrendančius kontrabandinius balionus.
BNS skelbė, kad dėl kontrabandiniams rūkalams gabenti naudojamų meteorologinių balionų, leidžiamų iš Baltarusijos, Lietuvai teko kelis kartus stabdyti oro uostų darbą.
Šalies vadovai tai vadina Baltarusijos hibridine ataka, organizuojama ne be autoritarinio prezidento Aliaksandro Lukašenkos režimo žinios. Tokius Minsko veiksmus pasmerkė ES vadovės, palaikymą Lietuvai išreiškė NATO.
Reaguodama į civilinei aviacijai kylančią grėsmę, Vyriausybė su tam tikromis išimtimis mėnesiui uždarė sieną su Baltarusija. Šis sprendimas galioja iki lapkričio 30-osios, po to Ministrų kabinetas spręs dėl uždarymo pratęsimo.
Susitikimo metu taip pat bus kalbama apie pažangą įgyvendinant regioninius infrastruktūros projektus, paramą Ukrainai bei kitas aktualias temas.
Po atskiro premjerų pokalbio numatytas bendras Lietuvos ir Estijos Vyriausybių vadovų bei jų vadovaujamų delegacijų susitikimas, spaudos konferencija.
I. Ruginienė penktadienį taip pat lankysis Lietuvos ambasadoje Estijoje, teiks interviu Estijos žiniasklaidai
Tai – pirmasis I. Ruginienės darbo vizitas Estijoje, jai pradėjus vadovauti Ministrų kabinetui.
