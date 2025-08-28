UEFA Čempionų lygos grupių etapo burtai: tvarkaraštis, dalyviai ir svarbiausia informacija

Sportas.lt prieš laukiančią burtų ceremoniją kviečia susipažinti su svarbiausia informacija apie svarbiausius jos akcentus.
Lygos etapas
• Dalyvauja komandų: 36
• Rungtynių skaičius: 144 (18 rungtynių per turą; iš viso 8 turai)
• Rungtynių datos: 2025 m. rugsėjo 16-18, rugsėjo 30 – spalio 1 d., spalio 21-22 d., lapkričio 4-5 d., lapkričio 25-26 d., gruodžio 9-10 d., 2026 m. sausio 20-21 d. ir sausio 28 d.
• Rungtynių pradžia: 19:45 arba 22:00 val. (Lietuvos laiku)
Burtų sistema Lygos etapo susitikimai žaidžiami lygoje pagal iš anksto numatytą sistemą: kiekvienas klubas sužaidžia su aštuoniais skirtingais varžovais, po vienas rungtynes. Kiekvienas klubas sužaidžia 4 dvikovas namuose ir 4 išvykoje.
Burtų sąlygos
Burtų traukimo metu komandos sužino savo būsimus varžovus. 36 komandos paskirstomos į keturis krepšelius po devynias pagal UEFA koeficientų reitingus. Čempionų lygos nugalėtojai automatiškai patenka į 1 krepšelį kaip stipriausias klubas.
Kiekvienas klubas burtų metu gauna po du varžovus iš kiekvieno krepšelio: vieną namuose, kitą išvykoje. Klubai iš tos pačios asociacijos negali būti traukiami žaisti tarpusavyje, o burtuose jie gali ištraukti ne daugiau nei du tos pačios šalies klubus.
UEFA administracija gali keisti burtų sąlygas, siekdama išvengti nesklandumų ar atsižvelgdama į UEFA Vykdomojo komiteto sprendimus.
Burtų eiga
Burtų eiga dalijama į fizinę (iš lėkštės traukiant kamuoliukus) ir skaitmeninę dalį (kompiuterinė programa parenka varžovus ir rungtynių vietas). Parengiami keturi burtų krepšeliai, kiekviename po devynias komandas.
1 krepšelis
Atsitiktinai ištraukiamas komandos kamuoliukas, tada programinė įranga parenka 8 varžovus (po du iš kiekvieno krepšelio) ir rungtynių vietas. Procedūra kartojama visoms likusioms 1 krepšelio komandoms.
2 krepšelis
Procesas identiškas: ištraukiamas komandos kamuoliukas, 2 varžovai iš 1 krepšelio parinkti anksčiau, programa parenka likusius varžovus iš 2, 3 ir 4 krepšelių.
3 ir 4 krepšelis Procesas kartojamas, parenkami atitinkamai likę varžovai.
Dalyviai
1 krepšelis
1. Paris Saint-Germain (Prancūzija)
2. Real Madrid C.F. (Ispanija)
3. Manchester City (Anglija)
4. FC Bayern Munchen (Vokietija)
5. Liverpool FC (Anglija)
6. FC Internazionale Milano (Italija)
7. Chelsea FC (Anglija)
8. Borussia Dortmund (Vokietija)
9. FC Barcelona (Ispanija)
2 krepšelis
10. Arsenal FC (Anglija)
11. Bayer 04 Leverkusen (Vokietija)
12. Atletico de Madrid (Ispanija)
13. SL Benfica (Portugalija)
14. Atalanta BC (Italija)
15. Villarreal CF (Ispanija)
16. Juventus (Italija)
17. Eintracht Frankfurt (Vokietija)
18. Club Brugge KV (Belgija)
3 krepšelis
19. Tottenham Hotspur (Anglija)
20. PSV Eindhoven (Nyderlandai)
21. AFC Ajax (Nyderlandai)
22. SSC Napoli (Italija)
23. Sporting Clube de Portugal (Portugalija)
24. Olympiacos FC (Graikija)
25. SK Slavia Praha (Čekija)
26. FK Bodo/Glimt (Norvegija)
27. Olympique de Marseille (Prancūzija)
4 krepšelis
28. F.C. Copenhagen (Danija)
29. AS Monaco (Prancūzija)
30. Galatasaray A.S. (Turkija)
31. R. Union Saint-Gilloise (Belgija)
32. Qarabag FK (Azerbaidžanas)
33. Athletic Club (Ispanija)
34. Newcastle United FC (Anglija)
35. Pafos FC (Kipras)
36. FC Kairat Almaty (Kazachstanas)
