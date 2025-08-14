PSG po dramatiškos kovos baudinių serijoje triumfavo UEFA Supertaurėje prieš „Tottenham”

Dvikovoje dėl pirmojo Europinio trofėjaus susitiko praėjusio sezono Čempionų lygos nugalėtojai Paryžiaus „Saint-Germain“ atstovai ir Europos lygą laimėjusi Londono „Tottenham Hotspur“ komanda. Kovingumą pademonstravę ir dviejų įvarčių deficitą rungtynių pabaigoje neutralizavę prancūzai po baudinių serijos laimėję 3:2 į viršų kėlė dar vieną titulą.
Pirmajame kėlinyje kamuolį didžiąją jo dalį kontroliavo PSG, bet pavojingas progas kūrė „Tottenham“. Kėlinio pabaigoje, 39-ąją minutę jie sugebėjo pralaužti oponentų gynybą. Nors Prancūzijos klube debiutavęs Lucasas Chevalieras pirmą varžovų bandymą nukreipė į skersinį, antruoju bandymu Mickio van de Veno smūgio jam sulaikyti nebepavyko.
Iškart po pertraukos „Tottenham“ vėl pasižymėjo po standartinės situacijos ir tai vėl darė centro gynėjas. Komandos kapitono raištį perėmęs Cristianas Romero galva smūgiavo galingai ir nepaisant vartininko pastangų kamuolys atsidūrė vartuose.
Antroje kėlinio dalyje aktyviau pradėjo žaisti PSG. Iš pradžių Bradley Barcola pasiuntė kamuolį į vartus, bet įvartis nebuvo įskaitytas dėl nuošalės. Galiausiai intrigą rungtynėse grąžino Kang-Inn Lee.Jis smūgiu iš už baudos aikštelės ribų pasiuntė kamuolį į tolimąjį vartų kampą sušvelnindamas PSG deficitą.
Jau per pridėtą laiką Ousmane`as Dembele prasiveržė kraštu, atliko puikų perdavimą į baudos aikštelę, kur Goncalo Ramosas galva nukreipė kamuolį į vartus ir išlygino rezultatą.
Kadangi pagal taisykles pratęsimas nėra žaidžiamas, nugalėtojas paaiškėjo po baudinių serijos. Baudinių serijoje PSG taip pat atsiliko, bet L. Chavalieras atrėmė vieną smūgį, kartą varžovai smūgiavo pro šalį ir tuo pasinaudojusi Prancūzijos komanda iškovojo pergalę.
Tai buvo pirmasis PSG laimėtas UEFA Supertaurės nugalėtojų titulas per visą klubo istoriją.
