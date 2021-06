Varžovų tvirtovėje dominavusi „76ers“ serijoje išsiveržė į priekį

Filadelfijos klubas serijoje pirmauja 2:1, kitos rungtynės bus žaidžiamos taip pat Atlantoje.

Nugalėtojams Joelas Embiidas pelnė 27 taškus, atkovojo devynis kamuolius ir atliko aštuonis perdavimus.

Pralaimėjusiems Trae Youngas surinko 28 taškus.

Antrą kartą iš eilės laimėjusi „76ers“ nutraukė „Hawks“ 13 pergalių seriją namų arenoje.

Po dviejų kėlinių svečiai pirmavo 65 - 60, bet po to pelnė 11 taškų be atsako ir pabėgo į priekį. Visą trečią ketvirtį „76ers“ laimėjo 34 - 19 ir per likusį kėlinį „Hawks“ intrigos nesukūrė.

„Hawks“: Trae Youngas 28 (8 rez. perd.), Johnas Collinsas 23, Bogdanas Bogdanovičius 19, Danilo Gallinari 17.

„76ers“: Joelas Embiidas 27 (9 atk. kam.), Tobias Harrisas 22, Benas Simmonsas 18, Furkanas Korkmazas 14, Dwightas Howardas ir Sethas Curry po 12.