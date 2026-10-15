Valensijos klubas per dvigubą Eurolygos savaitę liko be pergalės

Dramatiškose rungtynėse Valensijoje Odedo Kattasho vyrai 91:88(31:23, 19:25, 21:24, 20:16) palaužė Ispanijos klubą.
Savaitės pradžioje „Valencia“ išbarstė 28 taškų persvarą prieš Pirėjo „Olympiacos“ ir apmaudžiai krito pratęsime.
Rungtynės, kaip ir buvo galima tikėtis dėl komandų žaidimo stiliaus, prasidėjo uraganiniu greičiu. Prie atviros aikštės krepšinio geriau atrodė „Maccabi“, kuri greitai susikrovė dviženklę persvarą – 31:20.
Antrajame kėlinyje „Valencia“ apsitvarkė gynybą, bet Bonzie Colsono tritaškis su ketvirčio sirena išlaikė svečius iš Izraelio priekyje – 50:48.
Po pertraukos ant parketo toliau virė lygi kova ir nors „Maccabi“ buvo truktelėjusi į priekį (69:63), trečią kėlinį su sirena užbaigė Armoni Brooksas ir išvedė šeimininkus į priekį – 72:71.
Dramos rungtynių pabaigoje netrūko – likus pustrečios minutės Gonzalo Corbalanas vedė „Valencia“ į priekį (85:83), bet netrukus tuo pačiu atsakė B.Colsonas – 86:85. Rungtynių herojumi tapo Jimmy Clarkas, kuris iš pradžių smeigė tritaškį, o po to pataikė sudėtingą dvitaškį per Nikolą Mirotičių – 91:85. A.Brooksas įspūdingu tritaškiu atgaivino šeimininkų viltį (88:91), o negana to Iffe Lundbergas ir suklydo.
Gerą progą išlyginti rezultatą turėjo Kameronas Tayloras, bet jo mestas tritaškis buvo per trumpas, bet tai dar nebuvo pabaiga. Svečiai prarado kamuolį ir paliko varžovams 4 sekundes, bet A.Brookso tolimas šūvis su sirena tikslo nepasiekė.
„Valencia“: Gonzalo Corbalanas (21 naud.) ir Armoni Brooksas po 14, Nikola Mirotičius 12, T.J. Shortsas 9.
„Maccabi“: Jimmy Clarkas 17, Romanas Sorkinas 16, O'Shae Brissettas 14 (21 naud.), Jaylenas Hoardas 12, Yamas Madaras ir Bonzie Colsonas po 11.
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