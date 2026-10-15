„Fenerbahče“ nelengvai, bet susitvarkė „Partizan“

Dvigubą savaitę Stambulo klubas buvo pradėjęs pergale prieš Kauno „Žalgirio“ krepšininkus.
Mačo pradžioje Š.Jasikevičiaus auklėtiniai strigo ir „Partizan“ buvo įgijusi netgi dviženklį pranašumą – 16:6. Iki pirmojo kėlinio pabaigos „Fenerbahče“ šiek tiek priartėjo – 12:19.
Problemų renkant taškus šeimininkai turėjo ir antrajame kėlinyje. Stmabulo klubą šiek tiek truktelėjo Shavonas Shieldsas (21:26), o ilsėtis komandos išėjo „Fenerbahče“ atsiliekant 25:28.
Po pertraukos šeimininkai jau buvo šiek tiek tikslesni ir Talenas Hortonas-Tuckeris jau kūrė 3 taškų pranašumą – 35:32. Trentas Forrestas pridėjo tritaškį (38:32), o netrukus skirtumas tapo dviženklis – 45:35. Galiausiai po trijų kėlinių „Fenerbahče“ persvara klausimų nekėlė – 59:44.
Ketvirto kėlinio metu serbų klubui pavyko šiek tiek priartėti (52:62), o šeimininkams taškus pelnė Nicolo Melli – 64:52. Nors Belgrado klubas buvo sumažinęs skirtumas iki vienženklio (56:64), tačiau turkų ekipa atsakė sėkmingu žaidimu ir susitikimą laimėjo 74:65.
Key gets the elevation, but is met by Jekiri at the rim, who WILL NOT BE BEATEN 🛑 https://t.co/bo2XJ2eJWLREKLAMAREKLAMA— EuroLeague (@EuroLeague) October 15, 2026
I.Sargiūnas šįkart savojo šanso aikštėje nesulaukė.
Stambulo klubas šiame mače pagerino visų laikų blokuotų metimų Eurolygos rekordą. Iš viso „Fenerbahče“ blokavo net 14 metimų, o ankstesnis geriausias rezultatas (12) priklausė „Žalgiriui“
https://www.instagram.com/reel/DehzGSfitPA/?fbclid=IwY2xjawU-FV1leHRuA2FlbQIxMABwZG9mBWJyaWQRMGZDcGpwM2VFTFl5a24zVk9zcnRjBmFwcF9pZBAyMjIwMzkxNzg4MjAwODkyAAEeNsmBG9ClWUyO9XQzJ6-U5jhoMozZtYNgFqza70vcoKD_XB53KopXT7qn7-8_aem_F101GGoL2HA--XYbh7pz2w
„Fenerbahče“: Shavonas Shieldsas 17 (7 atk. kam.), Talenas Hortonas-Tuckeris 14 (5 rez. per., 6 atk. kam.), Wade’as Baldwinas (4 kld.) ir Willas Clyburnas po 11.
„Partizan“: Ethanas Thompsonas 13 (3/6 trit.), Kevarriusas Hayesas ir Lamaras Stevensas po 12, Kyle’as Allmanas 7, Carlikas Jonesas (8 rez. per.) ir Nikola Tanaskovičius po 6.
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