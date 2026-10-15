„Armani Olimpia“ patyrė dar vieną nesėkmę – nusileido „Dubai“ krepšininkams

Tai buvo jau ketvirtoji Milano klubo nesėkmė iš eilės, o vienintelę pergalę „Armani Olimpia“ yra iškovojusi prieš Bolonijos „Virtus“.
Jau rungtynių pradžioje komandos įsivėlė į taškų lenktynes, o Milano klubas pirmavo 18:7. Vis tik tuomet spurtu atsakė svečiai, kurie dar iki pirmojo kėlinio pabaigos išsiveržė į priekį – 29:23.
Antrajame kėlinyje Dubajaus ekipa buvo įgijusi dviženklį pranašumą (49:38), o Dwayne’as Baconas dar pridėjo tritaškį – 52:38. Vis tik Milano klubas iki pertraukos sumažino atsilikimą – 49:56.
Po pertraukos Dubajaus ekipa surengė dar vieną spurtą ir didino atotrūkį – 70:53. Šeimininkams pavyko stabilizuoti situaciją, bet po trijų kėlinių „Dubai“ pirmavo 83:68.
Lemiamo kėlinio metu Dariusas Thompsonas sumažino atsilikimą iki 11 taškų – 82:93. Nors Milano ekipa priartėjo dar labiau ir paskutinėmis sekundėmis komandas skyrė jau vos vienas metimas, bet pergalės Dubajaus ekipa neišleido – 99:97.
„Dubai“: Dwayne’as Baconas 29 (6/6 trit.), Mfiondu Kabengele 18, Jaronas Blossomgame’as 14 (6 atk. kam.), Davis Bertanis 11, Elie Okobo 10
„Armani Olimpia“: Garrisonas Mathewsas 21 (13/14 baud.), Mosesas Wrightas 16 (6/6 dvit.), R.J.Cole’as 14 (7 rez. per.), Alecas Petersas 12 (8 atk. kam.), Leandro Bolmaro 11.
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