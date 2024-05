Užtikrintai laimėjęs „Manchester City“ iškovojo ketvirtą „Premier“ lygos trofėjų iš eilės

„City“ solidų pranašumą susikrovė jau per pirmąsias 20 minučių. Philas Fodenas dukart siuntė kamuolį į oponentų vartus ir padėjo Pepo Guardiolos auklėtiniams užtikrintai kontroliuoti rungtynes.

Nors pirmajame kėlinyje intrigą dar buvo grąžinęs Mohammedas Kudusas, bet to svečiams neužteko. Antrajame kėlinyje saugų pranašumą savo komandai sugrąžino Rodri, o per likusią rungtynių dalį rezultatas nepakito.

Ši pergalė reiškė, jog „Arsenal“ nepaisant 2:1 laimėtų rungtynių su „Everton“ čempionatą baigė antra.

Londono klubui šiame susitikime lengva nebuvo. „Everton“ pasižymėjo pirmoji po Idrissos Gueye įvarčio, bet pirmajame kėlinyje Takehiro Tomiyasu atstatė lygybę.

Galiausiai priešpaskutinę reguliaraus laiko minutę Kai‘us Havertzas išplėšė šeimininkams pergalę, kuri aukso neatnešė.

„Manchester City“ tapo pirmąja komanda laimėjusia keturis „Premier“ lygos titulus iš eilės.

