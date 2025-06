Uzbekistano futbolo rinktinė pirmą kartą istorijoje iškovojo kelialapį į pasaulio čempionatą

Šio rezultato Uzbekistanui užteko, kad jie užsitikrintų kelialapį likus vienam turui iki atrankos pabaigos.

„Negaliu apsakyti, kaip jaučiuosi. Esu labai, labai laimingas – pirmą kartą per 34 metus Uzbekistano rinktinė pateko į pasaulio čempionatą“, – po finalinio švilpuko Taškente sakė 36-erių metų Otabekas Chaidarovas.

Socialiniuose tinkluose išplito kadrai, kaip po rungtynių Uzbekistano žaidėjai, apsigaubę nacionalinėmis vėliavomis, plūdo pas trenerį Timurą Kapadzę į spaudos konferenciją.

Uzbekistan coach Timur Kapadaze mobbed by the team during celebrations for World cup qualification. Hope @Eri1806 is ok in there 🤣 pic.twitter.com/mteiqDHtlh

Pasaulio čempionato išplėtimas nuo 32 iki 48 komandų suteikė galimybę tokioms šalims kaip Uzbekistanas prasibrauti į elitą, tačiau jų sėkmė nėra vien tik turnyro formato pasekmė.

Uzbekistanas šiuo metu yra viena sparčiausiai futbolo srityje besivystančių Azijos šalių.

Uzbekistano U-23 rinktinės treneris Ravšanas Chaidarovas teigė, kad šis pasiekimas tai yra „ilgus metus trukusių pastangų“ rezultatas.

„Maždaug prieš penkerius ar šešerius metus prezidento dekretai dėl futbolo reformos buvo lūžio taškas – tada prasidėjo procesas, kuris tęsiasi iki šiol“, – prieš lemiamas rungtynes su JAE AFP sakė R. Chaidarovas.

Anot jo, itin svarbus vaidmuo teko naujų stadionų ir treniruočių centrų statybai – dalis jų buvo įgyvendinta su FIFA parama.

Aukščiausio lygio parama yra būtina regione, kuriame dažnai dominuoja autoritariniai režimai. Tiek Uzbekistano, tiek kaimyninio Kirgizstano futbolo federacijos yra kontroliuojamos įtakingų slaptųjų tarnybų vadovų.

Aikštėje Uzbekistano žygį į čempionatą, kuris vyks Jungtinėse Valstijose, Kanadoje ir Meksikoje, vedė trys žvaigždės – vidurio gynėjas Abdukodiras Chusanovas, puolėjas Eldoras Šomurodovas ir krašto saugas Abbosbekas Fajzulajevas.

A. Chusanovas, kuris šiemet už 45 mln. dolerių persikėlė į „Manchester City“, tėvynėje tapo tikru nacionaliniu herojumi.

Uzbekistanas jau yra pasiekęs nemažai ir jaunimo lygmenyje – neseniai laimėjo Azijos U-17 ir U-20 čempionatus bei iškovojo vietą 2024 m. Paryžiaus olimpinėse žaidynėse.

„Uzbekų futbolo stiprybė slypi žaidimo kombinacijose, technikoje, perdavimuose ir puolime, – sakė buvęs žaidėjas, dabar treneris Azamatas Abduraimovas. – Uzbekų futbolas visada garsėjo kūrybiškumu. Visada turėjome gerų puolėjų ir kūrybingų techninių saugų. Bet mums trūko sėkmės, nes buvome silpni gynyboje.“

Pasak A. Abduraimovo, pusiausvyrą padėjo atkurti vidurio gynėjas A. Chusanovas, kurį jis pats treniravo, kai šis buvo paauglys.

Uzbekistanas dar niekada nėra žaidęs su aukščiausio lygio Europos rinktine, o daugelis jos jaunųjų žaidėjų vis dar neturi patirties didžiausioje scenoje.

Uzbekistan 🇺🇿 has qualified for their first-ever #FIFAWorldCup!



It's history! They are the fifth non-host nation to qualify for 2026. 🎉 pic.twitter.com/8dh0dqK6al