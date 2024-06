Urtė Slavickaitė sugrįžta rungtyniauti į Vilniaus „Kibirkštį“

„Šiais metais anksti pasirašiau kontraktą – gavau pasiūlymą ir labai džiaugiuosi, kad pavyko susitarti. Norėjau žaisti Europos taurėje, todėl esu labai laiminga, kad po ilgos pertraukos grįžtu į Vilnių, – savo sugrįžimą į sostinę komentavo Urtė. – Klube yra žaidėjų, su kuriomis seniau žaidžiau „Kibirkštyje“, tad bus smagu vėl suvienyti jėgas. Tikiuosi, kad pavyks sėkmingai įsilieti ir pasiekti aukštų rezultatų su komanda. Jau tikrai pasiilgau krepšinio ir laukiu naujo sezono – asmeniškai jau pradėjau sportuoti ir ruoštis.“

U. Slavickaitė į Vilniaus klubą grįžta po 4 sezonų pertraukos. Praėjusiais metais ji rungtyniavo Klaipėdoje, kur atstovaudama Klaipėdos LCC tarptautiniam universitetui svarbiausiose sezono kovose demonstravo solidžią sportinę formą.

Didžiojo „SMART WAY Moterų Lietuvos krepšinio lygos“ finalo serijos metu, krepšininkė naudingumu pasižymėjo tiek puolime, tiek gynyboje. Per tris rungtynes prieš Vilniaus „Kibirkštį“ vilnietė vidutiniškai aikštelėje praleisdavo 30,7 minutės, pelnydavo 11,7 taško, atkovodavo po 4,3 atšokusio kamuolio, perimdavo 1,3 kamuolio ir rinkdavo 8,7 naudingumo balo.

Viso MLKL sezono metu gynėja prie komandos prisidėdavo vidutiniškai pelnydama 8,4 taško, atkovodama 2,3 atšokusio kamuolio, atlikdama 3,2 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdama 6,4 naudingumo balų.

Baltijos lygoje (WBBL), kartu su uostamiesčio ekipa iki finalinių batalijų nukeliavusi U. Slavickaitė viso sezono metu per rungtynes vidutiniškai pelnydavo 6,4 taško, atkovodavo 1,9 kamuolio, atlikdavo 2,6 rezultatyvaus perdavimo ir rinkdavo 3,5 naudingumo balų.

„Urtės turimos savybės puikiai atitiko kriterijus, kuriais remiantis formuojame komandą – aukšta, fiziškai ir tvirtai sudėta, per kelias pozicijas galinti žaisti gynėja. Ieškojome žmogaus su tinkamu požiūriu į darbą ir komandą, be to, smagu ekipos gretose turėti dar vieną vilnietę. Džiaugiamės, kad įgavusi įvairios patirties tiek užsienyje, tiek Lietuvoje, Urtė sugrįžta namo.“

„Kibirkštis“ komandos komplektacijos atnaujinimo darbus pradėjo išsaugodama ilgametes ekipos žaidėjas Eglę Zabotkaitę ir Justiną Miknaitę bei jaunimo sistemos auklėtinę Sintiją Aukštikalnytę. Taip pat prie ekipos prisijungė 33-jų Lietuvos rinktinės aukštaūge Giedre Labuckienė bei iš JAV atvykstanti gynėja Alexis Pana.