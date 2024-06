Ukrainos rinktinės nariai himną giedojo apsijuosę šalies vėliava: neslėpė emocijų

Kaip prieš mačą rašė šalies federacija, rinktinės nariai pagerbė tėvynę nuo okupantų ginančius visus Ukrainos vyrus ir moteris.

„Viena komanda aikštėje dėl milijono sirgalių mūšio lauke. Prieš pirmąjį čempionato mačą pagerbiame visus Ukrainos gynėjus. Mes galime žaisti dėka jūsų. Šlovė Ukrainai!“, – rašoma pranešime.

Beje, kiek anksčiau Miunchene buvo ekpsonuojama Charkovos stadiono Ukrainoje tribūnos dalis, kuri buvo sugriauta po okupantų rusų atakos.

A stand of Kharkiv's Sonyachny Stadium was brought to the center of Munich. It was originally built by Ukraine for EURO 2012, but was destroyed by Russian troops in May 2022.



The UAF transported the stand across Europe to testify to the world that even football suffers under war pic.twitter.com/mkUhsMvgE4

