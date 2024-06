Kylianas Mbappe: „Prancūzija pasiekė kritinį tašką – tai daug svarbiau už būsimas rungtynes“

„Žmonės dažnai kalba, kad nereikia maišyti sporto su politika, bet dabar situacija yra labai rimta. Tai daug svarbiau už rytojaus rungtynes“, – sakė K.Mbappe.

Prancūzų žvaigždė užstojo komandos draugą Marcusą Thuramą, kuris spaudos konferencijoje tiesiai šviesiai pareiškė, kad reikia „kiekvieną dieną kovoti, kad „Nacionaliniam susivienijimui“ nepasisektų rinkimuose“.

„Prancūzija pasiekė kritinį tašką. Tai gali būti lūžis mūsų šalies istorijoje. Europos futbolo čempionatas kiekvieno iš mūsų karjerai yra labai svarbus, bet mes tuo pačiu esame ir Prancūzijos piliečiai, todėl negalime ignoruoti to, kas ten vyksta.

Matome, kad ekstremistai yra arti to, jog perimtų valdžią Prancūzijoje. Mes dabar turime galimybę pasirinkti, kokia ateitis mūsų laukia. Dėl to aš raginu visus jaunus žmones ateiti į rinkimus, noriu, kad jie suvoktų, kad situacija labai rimta. Aš esu prieš ekstremistus ir prieš žmonių „skaldymą“. Aš už toleranciją ir įvairovę. Deja, susidaro įspūdis, kad daug jaunų žmonių nesuvokia situacijos rimtumo, sprendžiant iš jų balsavimo aktyvumo.

Atėjus liepos 7 d. aš noriu ir toliau didžiuotis, kad galiu vilkėti Prancūzijos rinktinės marškinėlius. Nenorėčiau atstovauti valstybei, kurios valdžia neatliepia mano vertybių“, – sakė K.Mbappe.

