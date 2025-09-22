Ukrainos dziudo žvaigždė savo šalies garbės nebegins: pasirinko kitą valstybę

Iš Dniepropetrovsko srities kilusi kovotoja patalpino nuotrauką, kurioje ji – su Jungtinių Arabų Emyratų rinktinės kimono. Netrukus J. Lytvynenko patvirtino „Tribuna.com“, kad nuo šiol gins arabų šalies garbę.
Украинская дзюдоистка Елизавета Литвиненко сменила спортивное гражданство и будет выступать за сборную ОАЭ— Oleksandr Tymoshenko (@OTymoshenko) September 22, 2025
Cама спортсменка подтвердила переход, опубликовав фото в новой форме и с новым флагом у себя в Инсте pic.twitter.com/SnCif6015Z
Sportininkė plačiau savo sprendimo nekomentavo, bet manoma, kad tai gali būti susiję su Ukrainos sprendimu boikotuoti tas varžybas, kuriose dalyvauja Baltarusijos dziudo kovotojai, mat šiems neseniai buvo leista startuoti po savo vėliava. Dėl baltarusių pasirodymo ukrainiečiai jau boikotavo šių metų pasaulio čempionatą.
J. Lytvynenko 2022 m. iškovojo pasaulio čempionato bronzą svorio kategorijoje iki 78 kg. 2023 m. ji laimėjo ir „World Masters“ bronzą, pernai 2 bronzos medalius ukrainietė laimėjo „Grand Slam“ turnyruose. Anksčiau J. Lytvynenko dominuodavo jaunimo varžybose: tapo tiek Europos jaunių, tiek jaunimo čempione, taip pat laimėjo Europos jaunių olimpinio festivalio varžybas.
Pernai J. Lytvynenko kovėsi Paryžiaus olimpiadoje, kur liko per žingsnį nuo mažojo finalo ir užėmė 7-ą vietą.
J. Lytvynenko – ne pirma Ukrainos dziudo kovotoja, pakeitusi pilietybę. Oleksijus Boldyrijevas nusprendė atstovauti Lenkijai, o brolis su sese Igoris ir Ilarija Curkanai – Slovėnijai.
