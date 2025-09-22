Kalendorius
Rugsėjo 23 d., antradienis
Vilnius +15°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
1
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > Kita

Ukrainos dziudo žvaigždė savo šalies garbės nebegins: pasirinko kitą valstybę

2025-09-22 23:17 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-22 23:17

Viena talentingiausių Ukrainos dziudo kovotojų – 21-erjų Jelyzaveta Lytvynenko – pranešė, kad gimtinės garbės nebegins.

Jelyzaveta Lytvynenko | Instagram.com nuotr

Viena talentingiausių Ukrainos dziudo kovotojų – 21-erjų Jelyzaveta Lytvynenko – pranešė, kad gimtinės garbės nebegins.

REKLAMA
1

Iš Dniepropetrovsko srities kilusi kovotoja patalpino nuotrauką, kurioje ji – su Jungtinių Arabų Emyratų rinktinės kimono. Netrukus J. Lytvynenko patvirtino „Tribuna.com“, kad nuo šiol gins arabų šalies garbę.

Sportininkė plačiau savo sprendimo nekomentavo, bet manoma, kad tai gali būti susiję su Ukrainos sprendimu boikotuoti tas varžybas, kuriose dalyvauja Baltarusijos dziudo kovotojai, mat šiems neseniai buvo leista startuoti po savo vėliava. Dėl baltarusių pasirodymo ukrainiečiai jau boikotavo šių metų pasaulio čempionatą.

REKLAMA
REKLAMA

J. Lytvynenko 2022 m. iškovojo pasaulio čempionato bronzą svorio kategorijoje iki 78 kg. 2023 m. ji laimėjo ir „World Masters“ bronzą, pernai 2 bronzos medalius ukrainietė laimėjo „Grand Slam“ turnyruose. Anksčiau J. Lytvynenko dominuodavo jaunimo varžybose: tapo tiek Europos jaunių, tiek jaunimo čempione, taip pat laimėjo Europos jaunių olimpinio festivalio varžybas.

Pernai J. Lytvynenko kovėsi Paryžiaus olimpiadoje, kur liko per žingsnį nuo mažojo finalo ir užėmė 7-ą vietą.

J. Lytvynenko – ne pirma Ukrainos dziudo kovotoja, pakeitusi pilietybę. Oleksijus Boldyrijevas nusprendė atstovauti Lenkijai, o brolis su sese Igoris ir Ilarija Curkanai – Slovėnijai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų