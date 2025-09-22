„Marseille“ ankstyvas įvartis nulėmė pergalę prieš PSG

Nayefas Aguerdas sužaidus vos keturias minutes tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir greitai išvedė „Marseille“ į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.
„Marseille“ pelnė savo greičiausią įvartį prieš PSG visuose turnyruose per 45 paskutinius metus (pasižymėjo sužaidus keturias minutes ir tris sekundes).
PSG prisilietė prie kamuolio „Marseille“ baudos aikštelėje vos du kartus pirmajame kėlinyje, tai yra mažiausias užfiksuotas rezultatas per pirmąsias 45 žaidimo minutes „Ligue 1“ čempionato rungtynėse nuo 2016 m. gegužės mėn.
PSG šiame susitikime vertėsi be Ousmane‘o Dembele, Desire Doue, Bradley Barcola ir Joao Nevešo pagalbos.
Priminsime, jog PSG rungtynės su„Marseille“ vyko tuo pačiu metu kaip ir Paryžiuje surengti „Ballon d'Or“ apdovanojimai.
PSG po penkerių sužaistų rungtynių turi surinkęs 12 taškų ir rikiuojasi antroje turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Marseille“ su 9 taškais žengia šeštas.
