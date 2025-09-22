Kalendorius
Rugsėjo 22 d., pirmadienis
Vilnius +17°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Sportas

„Marseille“ ankstyvas įvartis nulėmė pergalę prieš PSG

2025-09-22 23:06 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-22 23:06

„Marseille“ Prancūzijos „Ligue 1” čempionato rungtynėse minimaliu rezultatu 1:0 patiesė Paryžiaus „Saint-Germain“ futbolininkus.

Rungtynių akimirka | Scanpix nuotr.

„Marseille“ Prancūzijos „Ligue 1” čempionato rungtynėse minimaliu rezultatu 1:0 patiesė Paryžiaus „Saint-Germain“ futbolininkus.

REKLAMA
0

Nayefas Aguerdas sužaidus vos keturias minutes tiksliai nukreipė kamuolį į vartus ir greitai išvedė „Marseille“ į priekį 1:0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis.

„Marseille“ pelnė savo greičiausią įvartį prieš PSG visuose turnyruose per 45 paskutinius metus (pasižymėjo sužaidus keturias minutes ir tris sekundes).

TAIP PAT SKAITYKITE:

PSG prisilietė prie kamuolio „Marseille“ baudos aikštelėje vos du kartus pirmajame kėlinyje, tai yra mažiausias užfiksuotas rezultatas per pirmąsias 45 žaidimo minutes „Ligue 1“ čempionato rungtynėse nuo 2016 m. gegužės mėn.

REKLAMA
REKLAMA

PSG šiame susitikime vertėsi be Ousmane‘o Dembele, Desire Doue, Bradley Barcola ir Joao Nevešo pagalbos.

Priminsime, jog PSG rungtynės su„Marseille“ vyko tuo pačiu metu kaip ir Paryžiuje surengti „Ballon d'Or“ apdovanojimai. 

PSG po penkerių sužaistų rungtynių turi surinkęs 12 taškų ir rikiuojasi antroje turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu „Marseille“ su 9 taškais žengia šeštas.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų