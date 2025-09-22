Dubajaus ekipa nusitaikė į buvusį Š.Jasikevičiaus auklėtinį

Žurnalistas Sotiris Vetakis praneša, kad klubas veda derybas su Sertaču Šanli, kuris praeitą sezoną buvo Šarūno Jasikevičiaus auklėtinis. Dabar jis laisvasis agentas.
34 metų 213 cm ūgio centras Stambulo „Fenerbahče“ gretose Eurolygoje per 13 minučių pelnė 5,5 taško, atkovojo 2,4 kamuolio ir rinko 5,3 naudingumo balo.
