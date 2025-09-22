Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Krepšinis > Eurolyga

Dubajaus ekipa nusitaikė į buvusį Š.Jasikevičiaus auklėtinį

2025-09-22 22:45 / šaltinis: krepsinis.net
2025-09-22 22:45

Dubajaus „Dubai“ komanda ieško papildymo priekinėje linijoje po to, kai traumą patyrė Mamą Jaiteh.

S.Šanli kol kas yra be klubo (BNS nuotr.)

Dubajaus „Dubai“ komanda ieško papildymo priekinėje linijoje po to, kai traumą patyrė Mamą Jaiteh.

0

Žurnalistas Sotiris Vetakis praneša, kad klubas veda derybas su Sertaču Šanli, kuris praeitą sezoną buvo Šarūno Jasikevičiaus auklėtinis. Dabar jis laisvasis agentas.

34 metų 213 cm ūgio centras Stambulo „Fenerbahče“ gretose Eurolygoje per 13 minučių pelnė 5,5 taško, atkovojo 2,4 kamuolio ir rinko 5,3 naudingumo balo.

