Ukrainietės šuolis pribloškė pasaulį: pagerino 37 metus gyvavusį rekordą

Ukrainos lengvosios atletikos žvaigždė šuoliuose į aukštį pagerino 37 metus gyvavusį pasaulio rekordą! J.Mahučich įveikė 2,10 m aukštį ir 1 cm pagerino 1987 m. bulgarės Stefkos Kostadinovos pasiektą rekordą (2,09).

Iki starto Paryžiuje J.Mahučich karjeros rekordas buvo 2,06 m, o geriausias sezono rezultatas – 2,04 m. Ukrainietei prireikė antrųjų bandymų įveikiant 1,95 m, 2,01 m ir 2,03 m aukščius.

Here's the moment Yaroslava Mahuchikh 🇺🇦 broke the women's High Jump World Record (WR) with a stunning 2.10m at the Paris Diamond League!



The previous record by Stefka Kostadinova 🇧🇬 has stood for 37 years.🤯🔥🔥pic.twitter.com/vFdiV3kehS