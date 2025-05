UFC legenda Jose Aldo po skaudžios kovos su Zahabi paskelbė apie karjeros pabaigą – ką pasiekė per įspūdingą karjerą

Nors brazilo pasirodymas buvo stiprus ir trečiajame raunde jis buvo arti pergalės, vėliau A. Zahabi perėmė iniciatyvą, o paskutinėmis sekundėmis smūgiavo be perstojo. Nors nuomonės dėl teisėjų sprendimo išsiskyrė, atrodė, kad J. Aldo padarė pakankamai, tačiau visi trys teisėjai skyrė pergalę Zahabi rezultatu 29:28.

J. Aldo kova su A. Zahabi buvo suplanuota lengviausio svorio kategorijoje, kurioje brazilas kovojo daugiau nei penkerius metus, tačiau penktadienį per oficialų svėrimą Monrealio viešbutyje, vos keliomis sekundėmis prieš žengiant ant svarstyklių, buvo paskelbta, kad J. Aldo ir A. Zahabi dvikova perkeliama į puslengvį svorį. J. Aldo lipo ant svarstyklių padedamas asistento.

Po šios kovos J. Aldo nusiėmė pirštines ir Monrealio publikai paskelbė apie pasitraukimą iš sporto.

„Ačiū Danai White'ui, Seanui Shelby, Lorenzui Fertittai ir visiems UFC už viską, ką jie man davė, – sakė J. Aldo. – Jaučiu, kad manęs jau nebeliko. Tai buvo sunki savaitė. Sunku buvo ne tik dėl svorio metimo ir kitų dalykų. Tiesiog jaučiau, kad viskas per sunku. Buvo vienas momentas šią savaitę, kai supratau – aš nebegaliu. Nenorėjau daugiau mesti svorio. Kūnas sakė „ne“, ir tiesiog manęs nebeliko. Nenoriu daugiau kariauti, nenoriu to išgyventi dar kartą. Jaučiu, kad širdyje tam vietos nebėra. Manau, tai paskutinis kartas, kai mane matote. Daugiau to nebegaliu.“

