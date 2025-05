Modestas Bukauskas po pergalės UFC 315: apie keistus teisėjų sprendimus, kampo patarimų svarbą ir psichologinį progresą

Po dviejų pergalių 2022 m. „Cage Warriors“ turnyruose, M. Bukauskas antrą kartą pasirašė kontraktą su UFC ir nuo tada narve laimėjo 5 kovas bei patyrė tik 1 pralaimėjimą.

Po pasirodymo spaudos konferencijoje kalbėjęs M. Bukauskas akcentavo tai, kaip jam padėjo patarimai iš jo kampo.

„Manau, tai buvo labai geras pasirodymas. Keista, nes prieš kovą vizualizavau galvoje, kad sieksiu finišo, norėjau jį pasiekti, norėjau, kad kova būtų įdomi, tačiau nuolat mačiau galvoje, kad tai bus ugninga kova – vienas smūgiuoja, kitas smūgiuoja. Svarbiausia, ką norėjau padaryti – sustabdyti jo parvertimus. Ir man tai pavyko. Tai – nuopelnas visiems mano puikiems treniruočių partneriams. Net ir kampe, tie maži koregavimai, kuriuos galėjau padaryti, privertė mane didžiuotis savimi ir savo komanda. Mano tėtis, visi kiti sakė, ką reikia daryti, kad trečiajame raunde įgaučiau pranašumą. Tai tiesiog pakeitė kovos eigą. Žinojau, kad laukia sunkus išbandymas. I. Kutelaba visada ateina kautis. Džiaugiuosi, kad laimėjau, nes tai buvo sunki kova, ir žiūriu pirmyn“, – kalbėjo M. Bukauskas.

M. Bukauskas įvardino aspektą, kuris jįkovoje nustebino labiausiai.

„Žemi kojų smūgiai. Jis tikrai spardė daug daugiau, nei tikėjausi. Mėtė ir smūgius iš apsisukimo. Buvau tai pastebėjęs kai kuriose jo ankstesnėse kovose, bet prieš mane jis tai darė žymiai daugiau. Tikrai buvau pasiruošęs jo elgesiui – tiek svėrimuose, tiek narve, tiek agresyviam pasirodymui, todėl jaučiausi ramiai net tame chaose, kurį jis dažnai sukelia. Supratau, kad jei išliksiu ramus ir susikaupęs, galėsiu susitvarkyti su viskuo, ką jis pateiks. Taip ir nutiko“, – kalbėjo M. Bukauskas.

M. Bukauskas sutiko su tuo, kad per pastarąsias kovas labiausiai jaučiasi patobulėjęs psichologiškai.

„Šimtu procentų. Ir dar yra daug dalykų, kuriuos galiu pagerinti. Jau per pirmąjį UFC etapą jaučiau, kad galiu daug daugiau, bet džiaugiuosi, kad šįkart išlaikiau ramybę ir pataikiau norimus smūgius. Kai kurie jų tikrai skaudėjo. Taip, mano veidas šiek tiek pažymėtas, bet ir jam palikau nemažai žymių. Ramiai išbūti tokiose situacijose, prisitaikyti eigoje, tuo ir džiaugiuosi“, – sakė M. Bukauskas.

Kai buvo paskelbti teisėjų sprendimai ir M. Bukauskas laimėjo skirtingu teisėjų sprendimu, buvęs UFC čempionas Danielis Cormieris pareiškė, kad tai – „šlamštas “ ir teigė, kad 30–27 teisėjų balai buvo keisti.

„Tai šlamštas. Tai iš tiesų labai prastas sprendimas, – piktinosi D. Cormier. – 30–27 M. Bukauskui? Manau, I. Kutelaba pralaimėjo trečią raundą, bet tik tą vienintelį ir pralaimėjo. Nesuprantu, kaip jie žiūrėjo dvi skirtingas kovas.“

„Tikrai maniau, kad laimėjau kovą. Galvojau, kad turiu du raundus savo naudai. Kai paskelbė 30–27, buvau labai nustebęs. Tada dar kartą – vėl 30–27, tik šįkart jam. Galvojau, ką tie du teisėjai žiūrėjo? Trečiasis teisėjas skyrė 29–28 man – tai jau atrodė labiau pagrįsta. Buvo šiek tiek neramu, bet širdyje jaučiau, kad laimėjau šią kovą. Džiaugiuosi, kad sprendimas buvo mano naudai“, – apie rezultatus kalbėjo M. Bukauskas.

Pirmame raunde I. Cutelaba pataikė trigubai daugiau smūgių, o D. Cormier transliacijos metu retoriškai klausė, kodėl M. Bukauskas tiesiog stovi.

„Jaučiau, kad per daug ieškojau stiprių smūgių. Norėjau atsistoti, smogti iš jėgos, tarsi ieškoti to vieno tobulo smūgio, vietoje to, kad dirbčiau mažais smūgiais. Mano kampo žmonės sakė – nereikia kiekvieną kartą eiti „viskas arba nieko“, nereikia bandyti išjungti varžovo kiekvienu smūgiu. Reikia dirbti po truputį, kapoti medį, kol jis galiausiai krenta. Tikiu savo jėga, bet jis gerai slėpėsi, lindo po smūgiais, todėl žinojau, kad turiu dirbti geriau, stengtis pataikyti daugiau, ir bandžiau prisitaikyti eigoje“, – pasakojo M. Bukauskas.

M. Bukauskas taip pat prisiminė pirmą savo etapą UFC, kai nuo 2020 iki 2021 m. turėjo keturias kovas, iš kurių pralaimėjo tris. Galiausiai kovoje prieš Khalilą Rountree jis patyrė šiurpią kelio traumą, kuri privertė jį nekovoti daugiau nei metus ir sugrįžti į „Cage Warriors“ organizaciją.

„Manau, kad anksčiau galbūt dar nebuvau pakankamai subrendęs. 26-erių metų amžius, kalbant apie kovas, nėra jau toks labai jaunas. Yra vaikinų, kurie būdami 26-erių metų jau pasiekia puikių rezultatų, tačiau kiekvieno kelias yra skirtingas. Man asmeniškai, tai buvo mano kelio dalis, man reikėjo padaryti viską geriau kiek vėliau. Reikėjo išmokti iš klaidų, kitaip niekada nebūčiau galėjęs daryti to, ką darau dabar. Nebūčiau galėjęs pasirodyti taip gerai, jei ne tos pamokos. Todėl tai priimu kaip palaimą. Turėjau visa tai patirti. Esu netgi dėkingas, kad kelis kartus man trūko kelio raiščiai. Esu dėkingas, kad mane pirmąkart atleido iš UFC, nes tai suteikė man pojūtį ir pakeitė mano požiūrį į šį sportą. Teko prisitaikyti, kai viskas klostėsi ne taip, kaip norėjau. Visus šiuos dalykus laikau pamokomis ir iš tiesų esu dėkingas. Žvelgdamas atgal jaučiuosi dėkingas“, – sakė M. Bukauskas.

Dabar M. Bukauskas tiki, kad turėtų sulaukti vieno iš varžovų, esančių tarp geriausių 15 pussunkio svorio kategorijos reitinge.

„Šimtu procentų. Dabar ir aš kylu šioje svorio kategorijoje. Žiūriu į Top-15. Esu laimėjęs tris kovas iš eilės, yra ir daugiau vaikinų, kurie renka pergales. Šioje svorio kategorijoje viskas atvira – laimi kelias kovas ir jau žvalgaisi į reitingą. Top-15 yra visiškai pasiekiamas. Reikia tiesiog eiti ir imti tai abiem rankom, išnaudoti galimybę ir palikti savo žymę. Ir būtent to aš čia ir atėjau“, – sakė M. Bukauskas.