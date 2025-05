Valentina Ševčenko UFC 315 turnyre apgynė čempionės titulą įveikdama favorite laikytą Manon Fiorot

Tai buvo pirmas V. Ševčenkos titulo gynimas po to, kai ji susigrąžino diržą trečioje tarpusavio kovoje prieš Alexą Grasso.

REKLAMA

REKLAMA

Kova prasidėjo taip, kaip ir dera čempionei – V. Ševčenko atrodė nepaliečiama, aiškiai laimėjo pirmąjį raundą ir privertė M. Fiorot kraujuoti iš nosies, be to, jos akyse buvo matomas lengvas sąmyšis. M. Fiorot atsakas buvo solidus – antrajame raunde daugiausiai per klinčus ji perėmė iniciatyvą ir sugebėjo išsilaikyti taip, kad trečiasis raundas taip pat tapo diskusijų objektu.

REKLAMA

Ketvirtasis raundas buvo labai lygus, bet vėl pasibaigė tuo, kad M. Fiorot atsidūrė ant žemės po tikslaus V. Ševčenkos kontratakos dešine ranka. Vis dėlto raundo pabaigą paskelbęs gongas sustabdė galimą didesnės žalos darymą.

Einant į lemiamą penktąjį raundą, daugelio žiūrovų akimis kova buvo lygi, tad nugalėtojos pavardė buvo neaiški iki teisėjų rezultato paskelbimo.

REKLAMA

REKLAMA

Jei rezultatas būtų priklausęs nuo klinčų kontrolės laiko, M. Fiorot būtų laimėjusi be jokios abejonės, tačiau teisėjai pergalę skyrė V. Ševčenkai, kuri pademonstravo, jog net praėjus aštuoneriems metams nuo pirmosios savo titulinės kovos, vis dar sugeba daryti žalą aukščiausiame lygyje.

M. Fiorot tai buvo tik antrasis pralaimėjimas karjeroje ir pirmasis UFC organizacijoje. Iki šiol ji turėjo 7 pergalių UFC organizacijoje seriją, tarp kurių buvo ir 2023 m. pasiektas laimėjimas prieš Rose Namajunas.