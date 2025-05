Modestas Bukauskas iškovojo trečią pergalę UFC, teisėjų sprendimu pasipiktino Danielis Cormieris

I. Kutelaba jau nuo pradžių aktyviai demonstravo savo smūgių kojomis arsenalą ir ne kartą kliudė M. Bukausko priekinę koją. Lietuvis pirmasis pataikė tiksliu smūgiu dešine ranka, bet varžovas atsakė smūgiu iš viršaus. Abu bandė smūgiuoti kojomis į galvą, tačiau nesėkmingai. M. Bukauskas kelis kartus tiksliai pataikė dviejų smūgių kombinacija, kai tuo metu I. Kutelaba ieškojo progų smūgiuodamas kabliu. I. Kutelaba dažniau spaudė varžovą prie narvo, tačiau M. Bukausko atakos atrodė švaresnės.

I. Kutelaba pradėjo raundą tiksliomis kombinacijomis. Abu sportininkai susikibo klinče maždaug minutei, bet realaus veiksmo nebuvo, todėl teisėjas juos išskyrė. Nors M. Bukauskas buvo tikslesnis, pagal aktyvumą šį raundą laimėjo I. Kutelaba. Likus minutei, kovotojais apsikeitė stipriais kabliais.

REKLAMA

REKLAMA

Iš viso per jų 53 bendras kovas tik 10 pasibaigė teisėjų sprendimais, tad abu kovotojai nebuvo pratę kovoti pilnos distancijos. Trečiajame raunde sportininkai iškart susikibo klinče. Po minutės teisėjas juos vėl išskyrė. Galbūt išgirdęs raginimus iš kampo, M. Bukauskas suaktyvėjo ir pataikė keletą gražių smūgių. Po nesėkmingo I. Kutelabos bandymo parversti, jie vėl susikibo, bet išsiskyrus, M. Bukauskas atliko stiprią ataką. Paskutinėmis sekundėmis abu atakavo stipriais smūgiais, o M. Bukauskas raundą užbaigė smūgiu koja į kūną iš apsisukimo.

REKLAMA

Kai buvo paskelbti teisėjų sprendimai ir M. Bukauskas laimėjo skirtingu teisėjų sprendimu, buvęs UFC čempionas Danielis Cormieris pareiškė, kad tai – „šlamštas“ ir teigė, kad 30–27 teisėjų balai buvo keisti.

„Tai šlamštas. Tai iš tiesų labai prastas sprendimas, – piktinosi D. Cormier. – 30–27 M. Bukauskui? Manau, I. Kutelaba pralaimėjo trečią raundą, bet tik tą vienintelį ir pralaimėjo. Nesuprantu, kaip jie žiūrėjo dvi skirtingas kovas.“

REKLAMA

REKLAMA

Po dviejų pergalių 2022 m. „Cage Warriors“ turnyruose, M. Bukauskas antrą kartą pasirašė kontraktą su UFC ir nuo tada narve laimėjo 5 kovas bei patyrė tik 1 pralaimėjimą.

„Žinojau, kad tai buvo labai artima kova, bet savo galvoje tikrai maniau, kad turiu du raundus savo naudai. Tai, kad teisėjai paskelbė 30–27 į abi puses – man tai pasirodė šiek tiek keista. Kai paskelbė paskutinį rezultatą, sukryžiavau pirštus. Tikėjausi, kad jie pažiūrės į tai iš mano pusės. Jaučiau, kad padariau daugiau žalos. Dabar taškų sistema remiasi tuo, kiek padarai žalos. Taip, jis irgi pataikė keletą gerų smūgi ir tikriausiai smūgiavo kiek daugiau, bet aš tikrai jaučiau, kad jį labiau sužeidžiau, – po kovos sakė M. Bukauskas. – Tikrai norėjau sustabdyti jo parvertimus, nes žinojau, kad jei sustabdysiu juos, tai suteiks man pranašumą kovoje. Realiai tiesiog turėjau eiti „į ugnį“. Nežaisti per daug iš išorės, o tiesiog eiti ir imtis veiksmų. Ir tada pataikydavau. Taip kad turiu to daryti daugiau. Turiu erdvės daryti tai dar daugiau. Kaip sakau, su kiekviena kova tobulėji, daraisi geresnis. Esu patenkintas tuo pasirodymu, bet žinau, kad galiu būti dar geresnis.“

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kovotojas taip pat atkreipė dėmesį į itin triukšmingus sirgalius.

„Atrodė, kad pusė arenos buvo užpildyta, bet jausmas buvo kaip pilnos, nes buvo taip garsiai. Bet čia, fanai tiesiog išprotėjo. Ir pereiti per tokį apsikeitimą smūgiais, tris raundus, tris sunkias kovos minutes prieš tokį stiprų vaikiną kaip I. Kutelabą... Jis žinomas divizione kaip visiškai beprotis, laukinis, su stipriais smūgiais, labai geru imtynių pagrindu. Esu visiškai pakylėtas. Negaliu net apibūdinti. Kovos metu mačiau, kad mano boksas jį pasiekia šiek tiek tiksliau. Jaučiau, kad gal per daug taikiau aukštai, o jis per daug lenkėsi žemyn.“, – kalbėjo M. Bukauskas.

REKLAMA

Kovotojas taip pat prisiminė savo kelią į šią akimirką ir kaip 2021 m. buvo atleistas iš UFC.

„Tai visiškai stulbinama. Pagalvoti, kad 2021 metais buvau atleistas iš UFC, po vienos iš baisiausių kelio traumų, kokias tik yra matę šiame sporte. Daug kas sakė, kad aš niekada nebegrįšiu. Turėjau daug nekenčiančių, kurie tai man sakė, bet būtent tai man suteikė kuro, kad galėčiau sugrįžti ir įrodyti visiems, kad jie klysta, o aš buvau teisus“, – sakė M. Bukauskas.

REKLAMA

Dabar, kai M. Bukauskas iškovojo trečiąją pergalę iš eilės, jis tikisi, kad kitas jo varžovas bus reitinguotas kovotojas.

„Tai rodo, ką gali padaryti tikėjimas, visatos jėga. Gali pasiekti bet ką gyvenime. Tikiu, kad nusipelniau šanso prieš kovotoją iš TOP-15. Tikrai tikiu, kad nusipelniau to šanso. Esu šiame žaidime jau labai ilgai. Dabar turiu tris pergales iš eilės, dvi iš jų – finišais. Ir ką tik įveikiau labai aukštai reitinguotą, sunkų varžovą. Mano nuomone, šios kovos nugalėtojas turėtų gauti progą kautis su kovotoju iš TOP-15, tad manau, kad tai ir yra kitas mano žingsnis“, – sakė M. Bukauskas.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Turnyro rezultatai:

Kova dėl pusvidutinio svorio kategorijos čempiono titulo: Jackas Della Maddalena nugalėjo Belalą Muhammadą vieningu teisėjų sprendimu (48–47, 48–47, 49–46)

Kova dėl moterų visų lengviausio svorio kategorijos čempionės titulo: Valentina Ševčenko nugalėjo Manon Fiorot vieningu teisėjų sprendimu (48–47, 48–47, 48–47)

Puslengvis svoris: Aiemannas Zahabis nugalėjo Jose Aldo vieningu teisėjų sprendimu (29–28, 29–28, 29–28)

REKLAMA

Moterų visų lengviausio svorio kategorija: Natalia Silva nugalėjo Alexą Grasso vieningu teisėjų sprendimu (30–27, 30–27, 30–27)

Lengvas svoris: Benoitas Saintas Denisas nugalėjo Kyle'ą Prepolecą smaugimo veiksmu | 2 raundo 2:35 min.

Pusvidutinis svoris: Mike'as Malottas nugalėjo Charlesą Radtkę techniniu nokautu (smūgiai) | 2 raundo 0:26 min.

REKLAMA

Moterų visų lengviausio svorio kategorija: Jasmine Jasudavicius nugalėjo Jessicą Andrade smaugimo veiksmu | 1 raundo 2:40 min.

Pussunkis svoris: Modestas Bukauskas nugalėjo Ioną Cutelabą skirtingu teisėjų sprendimu (27–30, 30–27, 29–28)

Pussunkis svoris: Navajo Stirlingas nugalėjo Ivaną Erslaną vieningu teisėjų sprendimu (29–28, 29–28, 29–27)

Tarpinė svorio kategorija iki 187 svarų: Marcas-Andre Barriaultas nugalėjo Bruną Silvą nokautu | 1 raundo 1:27 min.

Puslengvis svoris: Danielis Gustavas Santosas nugalėjo Jeongą Yeongą Lee vieningu teisėjų sprendimu (30–27, 30–27, 30–27)

Lengviausias svoris: Bekzatas Almakhanas nugalėjo Bradą Katoną techniniu nokautu (smūgiai) | 1 raundo 1:04 min.