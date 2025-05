UFC 315 Monrealyje: Bukausko akistata su Cutelaba, pagarbios Jasudavicius ir Andrade išvakarės, karštos Čempionų svėrimų emocijos

31-erių metų M. Bukauskas susikaus su bendraamžiu Ionu Cutelaba (19-10-1 MMA, 8-9-1 UFC), o penktadienio vakarą įvyko paskutinė šių kovotojų akistata.

Ceremoninių svėrimų metu M. Bukauskas ir I. Cutelaba turėjo įtemptą akistatą, o kovotojus nuo pat pradžių skyrė UFC prezidentas Dana White‘as. Nors kovotojai įtemptai žiūrėjo vienas kitam į akis, tačiau D. White‘as neleido ilgai vykti akistatai ir ją nutraukė.

⚔️ The Baltic Gladiator x The Hulk 🟢 #UFC315



🇱🇹🇬🇧 Modestas Bukauskas vs Ion Cutelaba 🇲🇩 pic.twitter.com/VW6Kaxp78K