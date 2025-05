UFC 315 Kanadoje: patvirtintos dvi titulų kovos, Aldo grįžta į puslengvį svorį, Bukauskas ir Jasudavicius lengvesni už varžovus

Pusvidutinio svorio kategorijos (iki 170 svarų arba 77,1 kg) čempionas Belalas Muhammadas (24–3 MMA, 15–3 UFC) sieks apginti savo titulą pirmą kartą po to, kai 2024 m. rugpjūtį jį atėmė iš Leono Edwardso. Varžovu jam taps pirmąsyk dėl diržo kovosiantis Jackas Della Maddalena (17–2 MMA, 7–0 UFC).

Penktadienį viešbutyje vyko oficiali svėrimų procedūra, kurioje B. Muhammadas ant svarstyklių lipo pirmasis ir svėrė lygiai 170 svarų. J. Della Maddalena buvo trečias kovotojas po jo ir pasiekė tokį pat rezultatą – 170 svarų.

Taip pat oficiali tapo dar viena Valentinos Ševčenkos (24–4–1 MMA, 13–3–1 UFC) titulinė kova – šį kartą ji susikaus su Manon Fiorot (12–1 MMA, 7–0 UFC).

Champ Valentina Shevchenko (124) and challenger Manon Fiorot (125) are on weight for their #UFC315 title fight. 🏆 pic.twitter.com/XOapgFIA9W

Penktadienį V. Ševčenkos svoris buvo 124 svarai, vienu svaru mažiau nei leidžia titulo riba. M. Fiorot ant svarstyklių žengė trečia po jos ir pasiekė 125 svarų svorį.

Tuo tarpu buvęs puslengvio svorio čempionas Jose Aldo (32–9 MMA, 14–8 UFC) sugrįžta į savo buvusią svorio kategoriją, nors tai iš anksto nebuvo planuota.

Jose Aldo vs. Aiemann Zahabi is now a featherweight fight at #UFC315, but no reason was given.



UFC Hall of Famer Aldo was guided off the scale by UFC staff after registering at 143 pounds. pic.twitter.com/i4fNvwA0NS

