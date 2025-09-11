Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

UFC kovotojas papasakojo šiurpią svorio metimo istoriją: pusvalandžiui prarado sąmonę

2025-09-11 19:31 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-11 19:31

UFC kovotojas Brianas Ortega teigia, kad praėjusį mėnesį Šanchajuje prieš kovą bandydamas pasiekti svorio limitą jis prarado sąmonę 30 minučių.

Brianas Ortega | Scanpix nuotr.

0

B. Ortega turėjo susitikti su Aljamainu Sterlingu svorio kategorijoje iki 145 svarų, tačiau kova buvo perkelta į 153 svarų tarpinę kategoriją, kai abu kovotojai nepasiekė nustatyto svorio limito.

Atrodydamas išsekęs ir prastai besijausdamas, 34-erių B. Ortega dabar atskleidė, kokius fizinius sunkumus patyrė bandydamas numesti svorį prieš kovą.

TAIP PAT SKAITYKITE:

„Buvau sutrikęs, kodėl mano kūnas neišskiria vandens arba kodėl jis tiesiog jį sulaiko, – sakė B. Ortega. – Bet kad ir kas būtų, turėjome atsikratyti svorio. 20 minučių myniau dviratį. Kai nulipau, praradau sąmonę. Buvau be sąmonės apie 30 minučių.

Per tą laiką jie dėjo ant manęs ledą. Nuėmė visus drabužius, paliko tik su apatiniais. Atsipeikėjau medicininiame kambaryje. Nusiplėšiau viską nuo savęs. Bandžiau kalbėti, bet negalėjau paaiškinti, nes jeigu jie nebūtų visko nuėmę, būčiau tai padaręs pats.

Tad pradėjau viską nusirenginėti pats. Žinojome, kad turime ribotą laiką iki svėrimų. Kitaip negalėčiau kovoti. Jei matėte svėrimus, tikriausiai pastebėjote, kad atrodžiau apdujęs, vos atsigavęs po 30 minučių be sąmonės.“

Laikydamiesi griežtų dietų ir skatindami prakaitavimą, kad sumažintų kūno vandens kiekį, kovinio sporto profesionalai dažnai stumia savo organizmą iki ribos, kartais rizikuodami sveikata.

B. Ortega svarstė atsisakyti kovos ir teigė, kad paaiškino situaciją A. Sterlingui, kuris suprato ir buvo pasiruošęs kovoti su atsarginiu kovotoju. Vis dėlto B. Ortega nusprendė kautis, nors prieš kovą vis dar jautėsi silpnas.

„Kiekviena kūno dalis man sakė nekovoti, – pridūrė B. Ortega. – Bet visų pirma nusprendžiau kovoti dėl savo šeimos. Tai mano darbas – pasirodyti ir daryti tai, ką moku dėl jų. Kovojau dėl savo šeimos.

Antra, kovojau dėl jūsų, nes jūs visada man rodėte meilę. Visada mane palaikėte, nesvarbu kas. Būtų nesąžininga nepasirodyti jums, nepaisant pasiteisinimų.“

Galiausiai buvęs svorio kategorijos iki 135 svarų čempionas A. Sterlingas vieningu teisėjų sprendimu per penkis raundus įveikė B. Ortegą.

B. Ortega sakė, kad bandydamas pasiekti svorio limitą išmoko „daug dalykų“.

„Yra daug veiksnių, susijusių su svorio metimu keliaujant – kūnas sulaiko daug vandens, – sakė B. Ortega. – Laiko juostos pokytis buvo kitoks. Prisiimu visišką atsakomybę už viską. Tai pamoka, kurią išmokome ir kurią reikės įvertinti ateityje.“

