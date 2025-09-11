Kalendorius
TV3 naujienos > Sportas > Dvikovos > MMA

UFC reitingų paslaptys pagal Dominicką Cruzą: varžovus lemia kontraktų vertė

2025-09-11 19:20 / šaltinis: Sportas.lt
2025-09-11 19:20

Buvęs ilgametis UFC kovotojas 40-metis Dominickas Cruzas turi savo versiją, kaip iš tiesų sudaromi organizacijos reitingai.

Dominickas Cruzas | Instagram.com nuotr

0

Jau daugelį metų sirgaliai kelia klausimų dėl oficialiųjų reitingų metodikos, o UFC išlaiko miglotą žiniasklaidos atstovų komisiją (kai kurie jos nariai mažai žinomi arba visai neaktyvūs), tuo metu UFC generalinis direktorius Dana White‘as ir pats dažnai juos kritikuoja.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Legendinio UFC kovotojo Demetriouso Johnsono tinklalaidėje „MightyCast“ D. Cruzas paaiškino, kad skaičius prie kovotojo pavardės labiau susijęs su paskutinės jo sutarties sąlygomis nei su pasirodymais narve.

„Pagal mano patirtį, reitingai sudaromi pagal tai, kaip paskutinį kartą pasirašei kontraktą, – sakė D. Cruzas. – Jei pasirašau didelį kontraktą kovai su tavimi, o tada jie paprašo manęs paslaugos – kovoti dėl titulo likus savaitei – aš turiu galimybę iš naujo derėtis ir greičiausiai gaunu gerą dalį pinigų. Tarkime, sėkmingai išsideru ir uždirbu daugiau nei bet kas divizione, o tada pralaimiu tau. Aš vis tiek gaunu tuos pinigus.

Dabar, kai jie man moka, tu sakai, kad ką tik pralaimėjau ir jie duos man 10-ą vietą? Bet aš gaunu pinigus. Jie niekada nemokės man titulinių kovų pinigų už tokią vietą. Taigi tikrieji reitingai yra tai, kiek vertas tavo kontraktas.“

Vasarą karjerą baigęs D. Cruzas daugelį metų priklausė čempionų atlyginimų kategorijai kaip buvęs UFC lengviausio svorio kategorijos (iki 135 svarų arba 61,2 kg) čempionas. Traumos ribojo jo pasirodymus, tačiau jis kovojo keliuose aukšto lygio kovose prieš Urijahą Faberį, Cody Garbrandtą, T. J. Dillashaw ir Henry Cejudo.

Pasak jo, net jei reitingų viršūnėje esantis kovotojas pradeda pralaimėti, UFC kovų planuotojai ir toliau jam skiria garsius varžovus, kad atgautų investuotus pinigus.

„Net jei praradau titulą, net jei pralaimėjau du kartus iš eilės, jie vis tiek man duoda pirmojo penketuko varžovus, nes man moka tiek daug, kad nori matyti, kaip mane daužo už tuos pinigus,“ – sakė D. Cruzas.

D. Cruzas ir D. Johnsonas trumpai aptarė, ar UFC vis dar galima laikyti sportu, turint omenyje, jog reitingai sudaromi gana savavališkai ir tai gali turėti įtakos kovotojo karjerai. „Mighty Mouse“ jau seniai teigia, kad tai labiau pramoga nei sportas, tačiau D. Cruzas mano, kad tai vis tiek sportas, nes visi atletai sutinka su sąlygomis, kai žengia į narvą.

„Kai kovotojas susitaiko su tuo, kad reitingai nėra paremti tavo įgūdžiais, o paremti tuo, kas nori tave stebėti, tada tu esi reitinguojamas. Manau, tai vis dar yra sportas, tik pateikiamas kitaip ir mes visi tam pritariame arba ne, – sakė D. Cruzas. – Aš vis tiek užsiregistravau. Vis dar esu čia. Vis tiek tai darysiu. Vis tiek pasirašysiu.“

